– Det er faktisk viktig for vår sikkerhet og beredskap at Putin ikke vinner fram i Ukraina. Da må vi stille opp og hjelpe ukrainerne med å forsvare seg.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

24. april landet hundre ukrainske soldater på Værnes for å trene sammen med Heimevernet. Fredag er han på plass under trening.

– Det er viktig for dem, men også for oss. Derfor er jeg glad for at vi kan bidra på denne måten med å trene soldatene, forteller Gram.

Soldatene skal være her i fire uker, før det kommer en ny pulje med hundre soldater. De hundre som nå trener på Værnes er den første av sju kontingenter som kommer i år.

De ukrainske soldatene skal blant annet trene på skarpskyting og lagføring under oppholdet i Norge Foto: Jøte Toftaker / NRK De skal også trene på sanitet. Her hjelper de en «skadd» norsk soldat. Foto: Morten Andersen / NRK Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) (t.h.) forteller at de ukrainske soldatene skal til fronten for å forsvare landet sitt, som gjør at Norge skal utruste dem så godt som mulig. Foto: Jøte Toftaker / NRK Bare i år er det planlagt at 7 kontingenter med ukrainske soldater skal på trening i Norge. Foto: Jøte Toftaker / NRK Etter at de hundre soldatene er ferdig med fire ukers opplæring i Trøndelag, blir det en liten pause før hundre nye kommer hit. Foto: Morten Andersen / NRK De ukrainske representantene sier de er fornøyd med opplegget og instruktørene.

Les også: Ukrainske soldater har landet i Norge

Trener med arbeidsfolk

Mange av de ukrainske soldatene som nå trener på Værnes har vært i strid.

Sammen med seg har de Heimevernet, som består av vanlige arbeidsfolk: elektrikere, sykepleier, lærere.

– Jeg tror det føles berikende. Jeg tror alle føler at dette er motiverende og at du er med å gir et lite bidrag med den alvorlige situasjonen i Europa.

Det sier Jens Christian Junge, sjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram forteller at Norge vil stå ved Ukraina så lenge det er behov for det.

– Det er ikke makt som kan vinne fram i Europa, det er rett som må ligge til grunn. Putin kan ikke vinne fram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) (t.v.) i samtale med sjefen for de ukrainske styrkene i Norge og kompanisjef Otto Løvland, sjef for HV-12. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Delta på flere kurs

NRK har også snakket med Ukrainas Senior National Representative, via tolk. Vedkommendes identitet holdes skjult.

– Soldatene vet at det er trygt å være her, slik at de kan gjøre sitt beste og trene på best mulig måte, som er viktig for deres framtid.

Den ukrainske representanten sier de er fornøyd med opplæringen og instruktørene.

Soldatene skal gjøre forskjellige oppgaver etter treningen, men noen av soldatene sendes til fronten.

– For framtiden håper vi at ukrainske soldater fortsatt kan være med på kurs som dette, og kanskje enda oftere.