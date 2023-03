Går hardt ut mot Aps håndtering av Giske-saken i ny bok

Forfatter Heidi Helene Sveen skriver i en ny bok om de såkalte varslingssakene i Arbeiderpartiet. Sveen har snakket med mange av varslerne, som forteller om grenseoverskridende adferd fra deres tid i partiet.

Boka «Varslerne» er en fortelling om Giske-saken, om seksuell trakassering, og det forfatteren mener er en ukultur i Arbeiderpartiet.

– Mange organisasjoner har klart å håndtere slike saker på en god måte. Men ikke Arbeiderpartiet. Partiet har ikke tatt dette alvorlig nok. De har satt krav om formelle varsler, og ikke bare muntlige eller fra tredjeperson, før de har gjort nærmere undersøkelser, sier Sveen til NRK.

I boka har hun intervjuet åtte av varslerne. En av dem har til nå vært ukjent for offentligheten.

– Målet med boka er at dette ikke skal skje igjen. At organisasjoner og partier i framtida vil håndtere slike saker på en bedre måte, sier forfatter Heidi Helen Sveen. Foto: Privat

Trakk seg som nestleder

Den såkalte Giske-saken startet i forbindelse med den internasjonale Me too-debatten. I 2017 ble det kjent at Arbeiderpartiet hadde mottatt flere varsler om seksuell trakassering, og annen ubehagelig oppførsel fra daværende nestleder Trond Giske.

Giske innrømmet at han hadde opptrådt «på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig», men avviste anklagene om seksuell trakassering. Etter å ha gjennomgått varslene, konluderte Ap i januar 2018 med at det «i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering».

Giske svarte med kraftig kritikk av partiets behandling av varslingssakene. Samme måned trakk han seg som nestleder og som finanspolitisk talsperson på Stortinget.

NRK har vært i kontakt med Trond Giske, som ikke ønsker å kommentere Sveens bok.

Sunniva Andreassen var en av kvinnene som stod fram og varslet om seksuell trakassering fra Trond Giskes side. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Mener varslere ble gjort sårbare

Forfatter Sveen mener varslerne i Arbeiderpartiet er blitt sviktet helt av partiet. Mange av kvinnene er godt utdannet, og hadde betrodde verv eller stillinger i Ap.

– Etter at de har varslet, opplevde de å bli gjort sårbare gjennom måten Arbeiderpartiet håndterte sakene på. De opplevde at partiet helt tok styringen. Det ble gitt dårlig informasjon, og kvinnene ble utrygge og usikre, sier Sveen.

Sveen tegner et bilde av et tafatt og handlingslammet parti, som ikke evner å ta tak i varslene, og som ikke gir varslerne den status og troverdighet som de fortjener.

– Målet med boka er at dette ikke skal skje igjen. At organisasjoner og partier i framtida vil håndtere slike saker på en bedre måte, sier Sveen.

«Varslerne» tar også et oppgjør med de som mener at varslerne og omtalen av Giske-saken er ledd i en maktkamp i Arbeiderpartiet. Sveen mener dette er å avspore varslersakene, og svekke troverdigheten til varslerne.

Partisekretær Kjersti Stenseng, og partileder Jonas Gahr Støre under pressekonferansen etter at Trond Giske trakk seg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vedtok tydelige retningslinjer

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, viser til at partiet har gjort en del endringer etter at denne saken kom opp i 2017.

– Jeg har ikke lest boka, og vil ikke kommentere enkeltutdrag, eller påstander som blir fremsatt. Men på generelt grunnlag vil jeg si at vi på landsmøtet i 2019 viste til at vi ikke hadde gjort nok.

– Jeg sa blant annet: «Noen vil bære med seg det resten av sine liv. Vi vet at det er folk som ikke har turt å si fra. Til alle dere, vil jeg i dag, på vegne av hele Arbeiderpartiet si: Dere skulle ikke opplevd det dere gjorde. Det skulle vært tatt tak i. Det er jeg veldig lei meg for», skriver hun i en e-post til NRK.

Stenseng viser til at partiet på landsmøtet i 2019 vedtok tydelige retningslinjer for håndtering av varslinger.

– Vi har satt mye fokus på god partikultur gjennom blant annet informasjon og egne skoleringer. Det skal være trygt å være aktiv i Arbeiderpartiet. Det jobber vi kontinuerlig med. Jeg opplever at de aller fleste synes det er fint å være aktiv i Arbeiderpartiet, sier Stenseng.

– Neppe tilfeldig

At denne boka kommer nå er neppe tilfeldig. Det mener politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

– Mange varslere i Arbeiderpartiet opplever at Trond Giske har suksess med Nidaros Sosialdemokratisk forum og dermed er i ferd med å få politisk makt igjen. Det er et comeback i politikken som ikke er like populært hos alle.

– Det er også bare noen få måneder til Aps landsmøte. Selv om boka ikke inneholder særlig mye nytt, tar forfatteren et oppgjør med partiet for å ikke ha tatt et skikkelig oppgjør med det som er omtalt som en ukultur. Boka er et forsøk på at sette temaet på dagsorden igjen når partitoppene treffes i mai, sier Bjørgan.