Hedenstad nærmer seg RBK-overgang

Onsdag ettermiddag ble Birger Meling presentert som klubbens nye venstreback. Forrige uke ble det kjent at klubben ønsker å låne den litauiske spissen Lukas Spalvis. Overgangen er ikke bekreftet, men spissen har den siste uka vært på medisinsk sjekk.

Torsdag kveld inviterer RBK igjen mediene til Lerkendal.

– Vi vil ikke bekrefte hvem det er snakk om før klokka 1830, sier leder for organisasjon, samfunnsansvar og kommunikasjon Trond Alstad til NRK.

Vegar Eggen Hedenstad kan bli RBK-klar i kveld. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hedenstad kan erstatte Svensson

Rosenborg kan ha funnet mannen de vil skal bli Jonas Svenssons erstatter.

Vegar Eggen Hedenstad signerer etter alt å dømme for trønderne torsdag. Han forlater i så fall 2. Bundesliga-klubben St. Pauli til fordel for Trondheim og Lerkendal over to år før kontrakten hans med den tyske klubben utløper.

Den tidligere Stabæk-spilleren med fire landslagskamper for Norge skal erstatte Jonas Svensson på høyrebackplassen. Svensson gikk fra Rosenborg til nederlandske AZ Alkmaar i slutten av januar.

Spalvis RBK-klar? Overgangen er ennå ikke formelt bekreftet. Foto: JANEK SKARZYNSKI / Afp

Takket nei

I 2011 avslo Hedenstad, som da var Stabæk-spiller, et konkret bud fra trønderne.

Klubbene var enige om en overgang, men den da 20 år gamle mannen ønsket den gang ikke å flytte på seg.

– Rosenborg er ikke det de en gang var, så det var ikke så veldig aktuelt. Jeg trives i Stabæk og mener jeg kan utvikle meg mer i denne klubben. Jeg har ikke noe hastverk med å forlate Stabæk, sa Hedenstad til Østlendingen.

Nå har pipa fått en annen lyd.

Torsdag morgen begynte ryktene å svirre om at Rosenborg hadde lagt inn bud på Eggen Hedenstad, som selv bekreftet ryktene overfor Østlendingen.

– Så vidt jeg vet ligger det et bud inne. Jeg er usikker på hvordan St. Pauli stiller seg til budet, sa elverumsingen.

Ville ikke bekrefte

NRK fikk torsdag formiddag SMS-kontakt med RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye. Han svarte følgende på spørsmål om han kan bekrefte bud på Eggen Hedenstad:

«Nei».

Heller ikke Eggen Hedenstads agent Tore Pedersen ville kommentere et eventuelt bud fra Rosenborg.

– Det må du ta med RBK, sa Pedersen.