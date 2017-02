Havnearbeidere frykter sosial dumping

I hundre år har havnearbeidere hatt fortrinnsrett på lasting og lossing ved havnene langs norskekysten. Denne fortrinnsretten er nå historie etter at en dom i høyesterett, basert på EØS-avtalen, slettet den.

– Vi kan være en saga blott om ikke så lenge. Ut ifra de signalene vi har fått ser det litt mørk ut, sier Roar Hansen som er bestyrer ved losse- og lastekontoret ved Trondheim havn.

Frykter sosial dumping

Norske havner losser og laster i dag tre ganger mer fra utenlandske skip enn norske. Fordi de norske havnearbeiderne har mistet fortrinnsretten betyr det at båtene nå kan bruke sitt eget mannskap til lasting og lossing. Nå frykter havnearbeiderne at de må konkurrere med mannskap med 8000 kroner i lønn.

– Hvis vi skal konkurrere med det så sier det seg selv hvor vi havner. Da er vi overflødig, sier Hansen.

Leder i Trondheim kai- og losseforening, Rune Aspaas

NHO avviser påstanden om sosial dumping.

– Man må se gjennom hvordan en kan gjøre arbeidet med effektivt. Det at man opplever økt konkurranse eller press på den måten man har jobbet tidligere, er ikke sosial dumping i seg selv. Det sier Thor Christian Hansteen som er advokat i NHO Logistikk og Transport.

Leder i Trondheim kai- og losseforening, Rune Aspaas mener dommen i høyesterett kan bety kroken på døra for havnearbeiderne og at de ikke har mulighet til å konkurrere mot utenlandske lønninger.

– Hvis de får igjennom slike ting så sier det seg selv at vi er ferdige, sier Aspaas.

Usikker fremtid

Havna i Trondheim var i sin tid en av byens største arbeidsplasser. På grunn av effektivisering og ny teknologi ble det sakte men sikkert færre havnearbeidere. De gjenværende tolv havnearbeiderne frykter nå for fremtiden.

– Det som er det tøffeste er usikkerheten og at vi egentlig ikke vet hva fremtiden bringer, sier Aspaas.

– Vi får bare gjøre det vi kan og jobbe knallhardt. Vi har ikke tenkt å gi oss. Vi skal kjempe til "the bitter end" for at havnearbeiderne i Norge skal bestå.

– Fungerer veldig godt

Speditørene i Trondheim havn er fornøyd med dagens ordning. Alternativet er i større grad å benytte seg av mannskapet ombord. Det ønsker de ikke.

– Vi leier losse- og lastearbeidere hver gang vi skal få utført en jobb. Det fungerer veldig godt i dag, sier Bjørn Tore Gellein som er daglig leder i Per T. Lykke AS.

Havnearbeider Sten Gøran Borthen er heller ikke fornøyd med å bli fratatt fortrinnsretten.

– Det er tragisk at de skal sitte nede i Europa å bestemme hva vi skal gjøre her i Norge. Det er ikke bra, sier han.