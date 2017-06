Haugesund med sjokkåpning mot Rosenborg – følg kampen direkte her!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Matthías Vilhjálmsson leverte en meget god kamp som midtspiss i Nicklas Bendtners karantenefravær hjemme mot Strømsgodset før landslagspausen. Men islendingen ble henvist til benken mot Haugesund.

Nicklas Bendtner ble satt rett inn på laget igjen som midtspiss.

Glad det er kamp om plassene

Hvem som skulle starte i den posisjonen når trønderne søndag gjester Haugesund, har vært et hett tema de siste dagene.

– Vi er strålende fornøyde med at vi har så mange gode spillere i Rosenborg. Det er kamp om plassene, og det er veldig bra, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen på fredagens trening og siste finpuss inn mot Haugesund-kampen.

Rosenborg starter med følgende 11 mot Haugesund: André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Johan Lædre Bjørdal, Birger Meling, Mike Jensen, Marius Lundemo, Fredrik Midtsjø, Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.

På benken sitter Arild Østbø, Erlend Dahl Reitan, Jørgen Skjelvik, Elbasan Rashani, Mushaga Bakenga, Erik Botheim og Matthías Vilhjálmsson.

Tror det blir en tøff kamp

NRK pratet også med Vilhjálmsson på fredagens treningsøkt på Lerkendal.

– Hvem av oss (han og Bendtner) som starter? Jeg har ikke peiling. Vi får se. Begge kan spille i andre posisjoner, og vi kan spille sammen. Vi får se, sa han.

Både islendingen og Ingebrigtsen tror det blir en tøff kamp i Rogaland.

– Det pleier å være tøffe kamper nedi der. Det blir spennende. De har et bra lag, men det har vi også, smilte Vilhjálmsson.

– Den siste treningsuken har vært fantastisk. Alle spruter av energi, sa han.

Forventer stigning i prestasjonen

Ingebrigtsen forventer at Rosenborg skal forsette i samme gode spor som de viste i hjemmemøtet med Godset.

– Ja, jeg forventer at vi skal fortsette stigningen vi hadde før den lille ferien. Vi skal føle oss lette og fine i kroppen nå, og jeg forventer en stigning i prestasjonen. Vi har hatt voldsom intensitet på trening etter ferien, forhåpentligvis greier vi å ta med den intensiteten til kampen mot Haugesund. Vi vet det er tøft å komme dit, sa han.

Om tabellsituasjonen svarte Ingebrigtsen følgende:

– Det er jo sånn alle ønsker at eliteserien skal være, folk vil at det skal være jevnt. Vi er selvfølgelig fornøyde med at vi ligger øverst, og jeg føler vi er på god vei nå, sa Ingebrigtsen.