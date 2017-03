Harsem banker hardt på landslagsdøra

28-åringen ble vraket da elitelandslaget for kvinner ble kuttet fra ti til åtte løpere foran inneværende sesong. Den beskjeden kom i kjølvannet av en vinter der Harsem følte hun hadde mistet mye av lysten til å fortsette karrieren som langrennsløper.

Denne sesongen har Varden-løperen slått tilbake og levert sin beste sesong noen gang. Belønningen blir med stor sannsynlighet et landslagscomeback foran OL i Pyeongchang.

Hovedpersonen holder riktignok jubelen tilbake inntil det offisielle landslagsuttaket foreligger om tre ukers tid.

– Vi får vente til i midten av april, men jeg har i hvert fall gjort det jeg kan, sier 28-åringen til NTB.

– Hva sier magefølelsen?

– Man vet aldri med skiforbundet. Plutselig lager de et rekruttlag eller et B-lag, men jeg håper jeg er inne igjen, smiler Harsem.

Tror ikke på store grep

Landslagstrener Roar Hjelmeset mener Harsem ligger godt an til en plass på landslaget. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Landslagstrener Roar Hjelmeset vedgår at Harsem er et hett navn med tanke på en plass på neste sesongs landslag.

– Kathrine har gjort veldig mange gode renn i vinter og er en veldig aktuell løper, sier han til NTB.

– Hun banker hardest på døra av samtlige?

– Ja, per nå er det hun som har hatt de beste resultatene, fastslår Hjelmeset.

Landslagstreneren ser ikke for seg at de helt store grepene er tatt når neste sesongs landslag blir presentert.

– De store endringene blir det ikke, men vi får se om det blir noen rokeringer eller utskiftninger. I tillegg må vi se hvor mange vi skal ha med på laget, sier han.

Åtte et minimum

– Du åpner for igjen å endre antallet?

– Vi har ikke diskutert dette kjempehardt, men vi har åtte på elitelaget denne sesongen. Det er et minimum av hva vi kan ha, sånn jeg ser det, svarer Hjelmeset.

På spørsmål om hva som avgjør størrelsen på neste års kvinnelandslag, svarer landslagstreneren at det handler om en totalvurdering. Hjelmeset peker videre på at Norge neste sesong har en kvote på seks plasser til hvert verdenscuprenn i tillegg til Heidi Wengs friplass som regjerende sammenlagtvinner.

– Tar vi ut for mange på landslaget, vil det bli mange som til enhver tid blir sittende igjen hjemme. Og med tanke på et OL, tror jeg heller ikke vi trenger å ha med åtte-ni kvinner dit.

– Mange av løperne er allsidige og kan gå mange distanser. Det skal spisses mot et OL, og da må vi passe på at ikke for mange blir sittende igjen hjemme, sier Hjelmeset.

Freder ikke Slind

Kari Øyre Slind slo gjennom internasjonalt i fjor vinter og fikk plass på elitelandslaget i fjor vår. Nå har Oppdal-jenta en tung sesong bak seg som landslagsdebutant.

Tidligere har det vært kutyme å gi nye landslagsløpere minst to sesonger til å etablere seg, men Hjelmeset freder ikke Øyre Slind foran det kommende uttaket.

– Filosofien har vært slik tidligere, men i fjor hadde vi en litt annen filosofi der løpere røk ut etter bare en sesong. Vi hadde også utøvere som hadde prestert godt over tid, men som hadde en sesong der de underpresterte.

– Pål Golberg og Tomas Northug røk ut selv om de har hatt gode sesonger tidligere. Hele filosofien har nok blitt hardere, ikke minst med tanke på at vi kan sende færre løpere ut på verdenscup. Det blir trangere om plassen, fastslår han overfor NTB.

– Vi må uansett prøve å ta vare på de løperne som er på et høyt nivå og har vist at de kan, tilføyer landslagstreneren og varsler at landslagsuttaket trolig vil komme rundt 20. april.