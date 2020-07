– Vi var muntlig enige med Åge Hareide, men han har nå gått tilbake på avtalen vi hadde på grunn av helsa. Vi er skuffet over avgjørelsen, men vi respekterer selvfølgelig at helsa går først, sier sportslig leder Mikael Dorsin.

– Folk har visst at jeg har skiftet kne, og det har bare vært en forespørsel rundt helsetilstanden og ikke en dialog. Det er stor forskjell om folk spør om jeg vil være treneren deres eller om hvordan det står til med kneet mitt, sier Åge Hareide til NRK.

Operert for en måneds tid siden

Det var TV 2 som først meldte om Hareides nei.

Rosenborg leter etter en ny permanent hovedtrener, etter at samarbeidet med Eirik Horneland ble avsluttet 26. juni i år. Trond Henriksen har siden fungert som hovedtrener.

I telefonen med NRK ler hovedpersonen selv av overskriftene. For en måneds tid siden skiftet han et kne, og er ifølge helsepersonell ikke i stand til å ta over roret på Lerkendal – eller andre klubber.

– Da dette skjedde, så hadde jeg et problem med å være trener. Legene sa at jeg er definitivt sykmeldt til 1. august. Etter det vil man bare se hvordan det fungerer. Det er en stor operasjon og opptreningssak. Jeg må fungere, for det er mye ståing og gåing, som per nå er for tungt for kneet.

Venter på en henvendelse

Hareide er for tiden under kontrakt med det danske fotballforbundet som hovedlandslagstrener for det danske herrelandslaget. Kontrakten går ut i sommer, og blir ikke forlenget. 66-åringen har tidligere signalisert at han ikke kan trene et lag før til høsten.

– Men hvis døra til Rosenborg fortsatt er åpen for ny trener til høsten, er du tilgjengelig etter 1. august?

– Jeg må se an min egen helsetilstand. Jeg har ikke skifta kne før, så jeg vet lite om den prosessen, ler 66-åringen og understreker:

– Men først må det komme en konkret henvendelse.

Henriksen ut 2020

I følge RBK.no vil Trond Henriksen fortsette som hovedtrener ut 2020-sesongen.

– Trond Henriksen leder laget ut 2020-sesongen for å gi oss tid til å finne Rosenborgs neste hovedtrener, sier Dorsin til nettsteder RBK.no.