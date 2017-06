Hardt brannskadd mann fraktet til St. Olav

Ifølge politiet var maskinen overtent og én mann er skadd. Det var meldt om eksplosjonsfare, men klokka 09:50 melder politiet at brannvesenet har slukket brannen og at de har kontroll på brannstedet.

– Vi fikk melding om brann i en borerigg og at en person var skadd. Når vi kommer frem til stedet er det full fyr i riggen, forteller politiførstebetjent på stedet, Håvard Eide, til NRK.

Han forteller at mannen har større brannskader.

– Han er forholdsvis hardt brannskadd, og er fraktet til St. Olavs hospital, sier politiet.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hva som er årsaken til brannen.

– Brannvesenet fikk forholdsvis raskt kontroll på brannen, men i og med at det var en dieseltank like i nærheten, så var det en viss fare for eksplosjon, men det ble avverget ganske fort, forklarer Eide.

Brannvesenet har slukket brannen og avverget eksplosjonsfaren. Foto: Morten Andersen / NRK

