Hjemmekontor kan by på utfordringer av mange slag, men sjelden av en slik art som Harald Sande opplevde torsdag.

Midt i et videomøte fikk han øye på et vogntog på tvers på vegen utafor huset i Malvik.

– Plutselig endrer den retning og kommer rett mot husveggen og vinduet der jeg sitter.

Sande kommer seg på beina og legger på sprang ut av rommet i frykt for at vogntoget kommer brasende gjennom veggen.

– Heldigvis kom den ikke gjennom veggen, sier Sande som frykta et splintra hus.

SKADER: Vogntoget traff nybygget på huset. Det ble skader både på bygget og på hagen. Foto: Morten Karslen / NRK

Skjelven etter uhellet

Vogntoget traff et ganske nytt påbygg på huset. Sande har gjort seg en del tanker etter uhellet. Han er utrolig glad for at det gikk bra, men forteller at den ene dattera hans har soverom like ved der vogntoget en traff huset.

– Vi har vært heldige, selv om vi har vært forferdelig uheldige.

Han forteller at det ofte er glatt i bakken. Når uhellet først skulle være ute er han glad det skjedde på et tidspunkt uten barn i området. Vegen er en mye benytta skoleveg, og noen timer senere hadde det krydd av unger i området.

Snø og rusekvært skapte trøbbel for kjørende i går og det har vært mange utfordringer også i dag.

Videomøtet fikk se

Etter at vogntoget stoppa i husveggen gikk Harald Sande tilbake til videomøtet som ble forlatt i full fart.

Han fikk snudd kameraet slik at de andre deltagerne fikk forklaring på hvorfor han forsvant så fort.

– Da skjønte de at jeg måtte avslutte for i dag.

VIDEOMØTE: Harald Sande satt i videokonferanse da vogntoget traff huset hans i Malvik utenfor Trondheim. Foto: Morten Karlsen / NRK

Førerkortbeslag

Politiet opplyser til NRK at føreren av vogntoget har fått sertifikatet beslaglagt etter hendelsen. Vogntoget hadde vinterdekk, men ikke kjetting. Sjåføren er en norsk mann i 60-årene.

Bergingsbil er på stedet for å fjerne vogntoget.

Harald Sande sier det blir en del arbeid med å reparere skadene etter påkjørselen. I tillegg til skader på huset må hagen fikses.

– Hagen har blitt pløyd, så den må få seg en rehabilitering til våren.