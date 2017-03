Har vært redd for å møte tiltalt ekskjæreste som truet med hevnporno

– Det har vært utrolig stressende. Jeg har ikke slappet av siden jeg anmeldte ham, sier kvinnen i 30-årene, som torsdag vitnet i Sør-Trøndelag tingrett mot en 34 år gammel mann som hun tidligere hadde et forhold til.

Mannen erkjente i retten å ha truet med å publisere hevnporno på nettstedet Youporn hvis kvinnen ikke aborterte deres barn.

I retten fortalte 34-åringen – som er tiltalt for å ha krenket en annens fred med skremmende eller plagsom opptreden, seksuelt krenkende atferd, for en seksuell handling uten samtykke og for vold – at de to hadde en avtale om at hun skulle ta abort.

Kvinnen bekreftet i sin forklaring at de hadde en avtale, men at hun ikke klarte å ta abort.

Gikk på prevensjon – ble gravid

Kvinnen forteller til NRK at graviditeten ikke var planlagt og at hun gikk på prevensjon. Svangerskapet ble vanskelig og fødselen var komplisert.

– De første månedene med det nye barnet ble kjempevanskelig, sier kvinnen.

Da hun oppdaget graviditeten så var hun ikke klar over nakenbildene som den tiltalte hadde tatt av henne, mens hun sov.

– Jeg føler meg så misbrukt. Hadde jeg visst om alt dette da, så hadde jeg kanskje tenkt meg om to ganger om jeg faktisk ville beholde barnet, sier kvinnen i 30-årene, som har barn fra før.

– Oppfordret til å knekke fingrene på søsteren

Kvinnens bror vitnet også under rettssaken, og han bekreftet at også han fikk trusselmeldinger av den tiltalte, rettet mot søsteren.

– Jeg ble oppfordret til å knekke fingrene til min søster i en SMS, fortalte broren.

Tiltalte benektet å ha skrevet dette, men erkjenner å ha sendt en SMS hvor han ber broren bøye dem bakover fordi han var fortvilet. Broren fortalte i retten at han har et nært forhold til sin søster.

Redd for å møte den tiltalte

Kvinnen forteller om angst og frykt for å møte på den tiltalte mannen i tiden før rettssaken. Etter anmeldelsen i mars 2016 fikk den tiltalte 34-åringen innført besøksforbud og kvinnen fikk voldsalarm.

Saken har vært en meget stor påkjenning for kvinnen og hennes familie.

– Dette har gått utover familielivet, jeg har ikke kunnet gå ut som vanlig. Mine andre barn er også redd og nervøs, sier kvinnen til NRK.

Tiltalte nekter straffskyld

34-åringen nekter straffskyld for alt unntatt trusler, opplyser hans forsvarer.

– Han opplever dette som svært belastende. Det har tatt langt tid og det er svært stigmatiserende å bli beskyldt for de anklagene som ligger i tiltalen, sier forsvarer Arve Røli.