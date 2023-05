Den nye radaren kan detektere dronetrusler både enkeltvis og i en sverm.

Basert på radarsignaturer vil den kunne gjenkjenne dronen, og i tillegg bruke kamera for å få mer informasjon.

Teknologien er utvikla av Kongsberg Gruppen i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Å klare å håndtere dronetrusselen som har blitt større de siste åra, er veldig viktig. Og da må vi ha egna og spesiallaga sensorer for å gjøre det.

Det sier Daniel Gustad, forsker ved Avdeling Sensor- og overvåkingssystemer i FFI.

– På sensorsida er radar helt utmerket for å detektere og finne dronene – men også på å skille de fra andre objekter. Det kan de gjøre i alle vær- og lysforhold, så det er veldig gunstig.

Daniel Gusland er forsker i Forsvarets forskningsinstitutt. Han har vært med på utviklinga av den nye radaren siden prosjektet starta for mellom sju og åtte år siden. Foto: FFI

Kan kobles til våpen

Radaren ser ut som en liten TV-skjerm, og står nå på taket på Pirsenteret i Trondheim hvor selskapet holder til.

Den skiller seg fra andre radarer ved at den ikke har bevegelige deler.

Er det snakk om en trusselaktør, vil den kunne kobles direkte til mottiltak som våpensystemer.

Droneradaren ser ut som en TV-skjerm. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Men den kan brukes til mye mer, ifølge konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

De ser på dette i en større sammenheng med behovet for å styrke sikkerhet og overvåkning av kritisk infrastruktur.

Håøy trekker fram flyplasser, vindparker og annen infrastruktur på land.

– Vi ser at det er stor fokus rundt det som går på kritisk infrastruktur, det være seg til havs eller lands. Og droner kan utgjøre en trussel. Det er viktig å kunne detektere og finne ut hva dette er for noe – med en kostnadseffektiv løsning som dette, sier Håøy.

Han deltok på demonstrasjonen av nyvinninga onsdag.

Den besto av båtkjøring i Trondheimsfjorden med droner flyvende over. Deretter gikk turen inn til laben for å se opptak og selve droneradaren i aksjon.

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mer aktivitet til havs

Håøy påpeker at Norge har store kyst- og havområder, og at mer og mer skjer ute til havs.

– Vi skal for eksempel bygge opp en havvindsindustri. Og vi trenger å monitorere havvindparker – enten på havbunnen, i havsøljen, på overflaten eller i lufta, sier han.

– Hvor unik er denne droneradaren?

– Den er veldig unik. Det er viktig å kunne følge et objekt i både sakte og hurtig fart, og det er viktig at du kan få rask dataoverføring for å identifisere objektet og finne ut hva det dreier seg om.

Den nye radaren som kunne gjenkjenne både droner både enkeltvis og i sverm. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Utviklingen av denne spesifikke radaren startet for tre år siden, men partene har samarbeidet med problemstillingen i flere år.

Den var derfor ikke knytta til dagens spente situasjon i Europa.

– Men på generelt grunnlag så er det viktig at vi er flinke til å gjøre nettopp det – å identifisere framtidige trusler og begynne å utvikle mottiltak.

– Det er viktig for forsvaret generelt. Og akkurat drone-temaet var det lurt å jobbe med, understreker han.

Videre skal teknologien videreutvikles med tanke på å bli bedre på å gjenkjenne ulike objekter.

– Om det for eksempel er havørn, kråke eller drone. Det gjenstår en del utvikling på det, men dette er en milepæl for oss, sier Håøy.

Under demonstrasjonen denne uka, fikk de involverte se selve droneradaren i aksjon. Foto: Jøte Toftaker / NRK