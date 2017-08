Har sovet i telt for å stå på første rad på Robbie Williams-konsert

Campingstoler, soveposer, to telt og sju damer. Alle har de ett mål for øye, og det er å stå aller fremst når Robbie Williams entrer scenen i Granåsen i Trondheim i kveld.

– Vi må først. Det er ikke en bra konsert hvis vi ikke står fremst. Vi må ha øyekontakt, sier Ann Kristin Arlum.

Williams drar damer i alle aldre. Disse er mellom 24 og 58 år. Gjengen har allerede sett ham i Stockholm, og etter konserten i Trondheim skal de bli med ham videre til Bergen og deretter København.

En del av familien

Marianne Ruud har som mål å få Robbie Williams signatur på skoene sine i kveld. Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Oda Frøseth forteller at hun har vært fan siden hun var 13 år og så musikkvideoen til «Something beautiful». Nå har Robbie nesten blitt en del av familien.

– Han er «the one and only». Når tantebarna mine ser bilder av ham, så sier de at der er onkel Robert, ler Frøseth.

Marianne Ruud fra Skien er den eldste av jentene, og har vært på ti konserter med den britiske verdensstjernen. Selv synes hun ikke det er så mye, hun vet av folk som har sett han over 100 ganger.

Men i løpet av de ti konsertene har hun aldri klart å få autografen hans. Det vil være målet for kvelden.

– Jeg har bestilt meg et par håndmalte sko på nettet. Det er et bilde av Robbie i svart-hvitt fra «Let me entertain you»-videoen. Det optimale hadde vært å få signert skoene, sier hun.

Og det er ingen tvil om hvorfor de ligger i telt for å se sitt største idol på nært hold.

– Han er en underholder til fingerspissene. Han tar ikke seg selv så høytidelig, han kan stå på scenen uten å synge og det ville uansett blitt et bra show. Det er sangene og utstrålinga hans som gjør han spesiell, forteller Ruud.

Disse håndmalte skoene er spesialbestilt fra England, og kom akkurat i tide før konserten. Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Hemmelighetsfull

Trondheim Concerts-arrangør, Stein Vanebo, sier det ikke trenger å være så dumt å møte opp i god tid.

Alle de 35.000 billettene er utsolgt, og det er mange folk som skal inn på området samtidig.

Arrangør, Stein Vanebo, forteller at de har kontroll foran kveldens konsert. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Da Bruce Springsteen spilte i Granåsen i fjor fikk arrangørene kritikk for å ikke organisere utslippet av publikum etter konserten godt nok.

– Vi så problemet med en gang, og jeg lover at vi har gjort store endringer på utslippet. Jeg er ganske sikker på at det blir en helt annen opplevelse enn i fjor, som var vår debut i Granåsen, sier Vanebo.

Men hvor Williams oppholder seg før konserten er han svært hemmelighetsfull om.

– Vi vet hvor han er, men jeg vil ikke si det. Alt jeg kan si er at han kommer til Granåsen i kveld, smiler han.