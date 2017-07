Har satt i gang undersøkelser etter at kvinne i 20-årene ble meldt savnet

Det opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Kvinnen, som kommer fra Møre, var på besøk hos noen venner i Trondheim. Da hun ikke dukket opp til overnatting som avtalt, valgte til slutt vennene å kontakte politiet.

– Vi har forsøkt å få tak i henne i hele formiddag uten å lykkes. Vi kom til et tidspunkt da vi fant ut at det var like greit å sette i gang med noen undersøkelser. Det dreier seg blant annet om innhenting av elektroniske spor og avhør av dem som var sammen med henne på byen, forteller Olsen.

Siste observasjon av kvinnen ble gjort på Burger King i Olav Tryggvasons gate i Trondheim litt etter klokken 03 i natt. Kvinnen var ifølge operasjonslederen kledd for fest.

Politiet mistenker foreløpig ikke at det har skjedd noe kriminelt.

– Vi har ingen formening om hva som har skjedd, og vi er interessert i tips, sier Olsen.

Vet du noe om saken? Kontakt politiet på 02800.