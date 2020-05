Har rorbuene fullbooket med turister som kanskje ikke kommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De utenlandske turistene nøler med å avbestille drømmeferien sin i Norge i håp om at grensene i Europa åpnes. Dermed havner reiselivsbedriftene i ei skikkelig knipe.

De kan ikke markedsføre og booke inn norske turister før det er avklart om grensene til utlandet blir stengt over sommeren på grunn av smittefaren. Da blir det dobbeltbooking og kaos hvis grensene åpnes.

Venter de med å booke inn norske turister risikerer de å stå nesten uten gjester i sommer på grunn av for sein markedsføring.

KREVER AVKLARING: Daglig leder ved Angelamfi Hitra vil raskest mulig ha en avklaring fra regjeringa om grensene åpnes eller ikke i sommer. Nå vet hun ikke om gjestene fra Europa som har bestilt kommer eller ikke i sommer. Foto: Morten Andersen / NRK

Krever en rask avklaring

På Hitra står 19 rorbuer og leiligheter ved Angelamfi Hitra klare til å ta imot tyskere og andre europeere som har bestilt sommerferien sin. Nå vet ikke daglig leder Sigrid Hansen sin arme råd.

– Jeg vet jo ikke om grensene blir åpna og om gjestene kommer. Hvis de avbestiller må vi prøve å få leid ut til norske gjester og da må vi i gang med markedsføring med en gang, sier Hansen til NRK.

Hun ønsker derfor en avklaring så raskt som mulig fra myndighetene på hvor lenge grensene blir stengt. Nå har bedriften ingen omsetning og ingen inntekt. I tillegg har noen av turistene allerede betalt for oppholdet og det er penger de kanskje må betale tilbake.

– Det er tøffe tider. Veldig tøffe tider, sier Hansen.

Vet ikke når grensene åpnes

Statssekretær i næringsdepartementet, Jan Christian Kolstø (V) kan ikke gi en avklaring til reiselivsbedrifter nå.

– Jeg skjønner at aktørene er utålmodige, og har behov for en avklaring knyttet til når de kan ta imot utenlandske gjester. Vi har ennå ikke kommet dit at vi kan gi et tydelig svar. Jeg oppfordrer de som har mulighet til å rigge seg for å ta imot norske turister i sommer, sier han.

– Når kommer det en avklaring på om grensene åpnes?

– Vi kan ikke si noe nå om når situasjonen normaliserer seg. Det gjøres fortløpende vurderinger knyttet til smitterisiko både knyttet til utenlandske besøkende og for reisende nordmenn. Utenriksdepartementet sier at de vil heve reiserådet så snart de har en helhetsvurdering av at sikkerhetssituasjonen for reisende nordmenn er god nok til at det kan oppheves, sier Kolstø.

FORSTÅR REISELIVSBEDRIFTER: Statssekretær i næringsdepartementet, Jan Christian Kolstø, sier det er usikkert når grensene åpnes for utenlandske turister. Foto: Mona Lindseth / Mona Lindseth

Vurderer situasjonen fortløpende

Han sier at han har stor forståelse for at aktørene ønsker forutsigbarhet. Regjeringa kan ikke nå love kompensasjon til bedrifter som ikke får ta imot utenlandske turister som har bestilt rom.

– Koronaviruset og reiserestriksjonene skaper store utfordringer for reiselivsbedriftene. Vi følger nøye med på virkningen av tiltakene som har kommet så langt, og vurderer fortløpende behovet for å introdusere ordninger rettet mot enkeltbransjer, sier statssekretær i næringsdepartementet, Jan Christian Kolstø.

90 prosent utenlandske turister

Næringsforeninga på Hitra er allerede i full gang med å jobbe ut en plan for hvordan de skal markedsføre Hitra for å få norske turister til å legge ferien til Trøndelagskysten. Men de tør ikke sette det i verk før det er avklart om grensene til utlandet blir stengt eller ikke.

PLANLEGGER FOR NORSKE TURISTER: Næringsforeninga på Hitra er i full gang med å jobbe ut en plan for hvordan de skal markedsføre Hitra for å få norske turister til å legge ferien til Trøndelagskysten, sier leder Randi Lundquist. Foto: Morten Andersen / NRK

– Over 90 prosent av fisketuristene som kommer til Hitra og Frøya er utlendinger. Nå må vi få tak i de norske turistene både fra Midt-Norge og landet ellers, sier Randi Lundquist som er leder i Hitra næringsforening.

Men først må de ha ledige plass. Fra juni er nesten alt bortbestilt til tyskere, nederlendere og andre utlendinger.

– Turistene vil veldig gjerne hit og venter helt til siste frist med å avbestille. Europeerne ser ut til å være mer optimistiske enn oss til at de får komme inn i Norge, sier Jon Birger Brevik i Hitra turistservice.

Situasjonen er den samme i Nord-Norge

Også i andre deler av landet sliter reiselivsbedriftene med den samme utfordringa. Situasjonen i Nordland, Troms og Finnmark er den samme, opplyser de ved Nordnorsk reiseliv som er en paraplyorganisasjon for reiselivsorganisasjonene i de nordligste fylkene

– Uforutsigbarheten gjør situasjonen veldig vanskelig både for de norske bedriftene og de utenlandske turoperatørene. Vi håper derfor vi løpet av denne uka får noen svar på hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde framover, sier Siw Sandvik som er kommunikasjonsansvarlig i Nordnorsk reiseliv.

HÅPER PÅ SVAR: Vi håper vi løpet av denne uka får noen svar på hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde framover, sier Siw Sandvik som er kommunikasjonsansvarlig i Nordnorsk reiseliv. Foto: Ola Helness / NRK

Også de forbereder markedsføringa mot norske turister og trykker på knappen så fort de får svar på hvordan reisingen blir i sommer. Sandvik forteller at også at dette blir en annerledes sesong enn vanlig da de norske turistene har andre behov enn de utenlandske.