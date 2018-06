Har ikke kontroll på brannen på E. C. Dahls bryggeri i Trondheim

Brannvesenet arbeider på spreng for å lokalisere brannen som skal ha startet på taket ved det gamle tappeanlegget ved E. C. Dahls bryggeri i Trondheim, opplyser NRKs reporter på stedet.

Brannvesenet river av takplater på bygget for å komme seg nedover i konstruksjonen. Det skal være trygt å passere, men situasjonen er fortsatt uavklart, opplyser NRKs reporter.

– Ventilasjonsanlegg i full fyr

Åtte brannbiler er på stedet og bryggeriet er evakuert.

Driftsansvarlig ved E. C. Dahls bryggeri, Per Åge Hagen. Foto: Morten Andersen / NRK

– Alle de rundt 90 ansatte er evakuert. Nå håper vi at vi får stoppet brannen, som ser ut til å være nokså omfattende. Det er en snakk om en takbrann, og den har kommet mellom sjiktene og nedover bygningen. Det er et ventilasjonsanlegg som står i full fyr, sier driftsansvarlig ved E. C. Dahls bryggeri, Per Åge Hagen, til NRK.

Det er ikke synlige flammer fra utsiden, men det er røykutvikling på området.

– Vi prøver å stoppe de andre ventilasjonsanleggene. Det er et viktig moment for oss for å hjelpe brannvesenet å slukke brannen, sier Hagen.

Brannvesenet rykket ut onsdag morgen til bryggeriet, med mange biler og mye mannskap. Foto: Morten Andersen / NRK

Brannen skal ha startet på taket

Brannen skal ha startet i forbindelse med arbeid på taket denne morgenen.

To personer, som jobbet på stedet, har pustet inn noe røyk og er sjekket av helsevesenet. De blir tatt med i ambulanse til legevakta for videre sjekk, opplyser politiet.

– Brannvesenet har kontroll på taket, men foreløpig ikke på resten, sier brannmester Fred Mælen til NRK.

– Akkurat nå er brannvesenet på taket for å lokalisere hvor brannen har startet. Det ser ut som om at det er i forbindelse med noe arbeid på taket, at brannen har startet. Men dette er et stort bygg, så det er ikke så enkelt å finne årsaken til brannen, sier politiets innsatsleder, Håkon Jørgensen, til NRK.

– Akkurat nå er brannvesenet på taket for å lokalisere hvor brannen har startet, sier innsatsleder Håkon Jørgensen til NRK. Foto: Morten Andersen / NRK