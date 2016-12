Har avhørt mange vitner etter knivstikking i Trondheim

En 17-åring er siktet for grov kroppsskade etter å ha knivstukket en 21-åring i Trondheim sentrum tirsdag ettermiddag.

– Det er en relasjon mellom dem, så det var ingen tilfeldig knivstikking, sier krimvaktleder Kristian Mørkved ved Krimvakta i Trondheim.

21-åringen ble stukket i halsen, men skal ikke være alvorlig skadd. Årsaken til knivstikkingen vil krimvaktlederen foreløpig ikke si noe om.

– Vi holder fortsatt på med etterforskning og avhør, så det er for tidlig, sier Mørkved.

Innsatsleder på stedet opplyste i går at knivstikkingen skal ha skjedd i forbindelse med et slagsmål i Thomas Angells gate.

Mange har sett hendelsen

Mørkved opplyser at mange vitner har meldt seg, og at mange har sett hendelsen.

– Har dere mistanke om at flere har vært involvert i hendelsen?

– Det er en person som er siktet for selve stikkinga. Etterforskningen vil vise om flere har vært involvert.

Politiet har gjennomført vitneavhør og avhør av de to involverte, og vil i tiden fremover gjennomføre flere avhør.

Ble løslatt

Politiet fikk melding om knivstikkingen 16.45 tirsdag. Den knivstukne 21-åringen skal like etter hendelsen blitt tatt med inn på et hotell i nærheten, hvor han fikk hjelp og hvor nødetatene ble kontaktet.

Politiet pågrep en 17-åring, som etter avhør ble løslatt sent tirsdag kveld.

– Vi mener at det ikke er fare for bevisforspillelse og har derfor ikke grunnlag for å holde ham lenger, sa Mette Kollstrøm ved Krimvakta i Trondheim.