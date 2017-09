Håper på 250 millioner kroner ekstra

Nettverk for Fjord og kystkommuner mener rapporten altså viser at det ikke ligger noen hinder i veien for avgifter som vil gi dem 250 millioner kroner mer i kommunekassene årlig.

– Trenert

Ole Laurits Haugen er ordfører i Hitra kommune. Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Ole Laurits Haugen er ordfører på Hitra og leder av nettverket. Han mener at fiskeridepartementet ugrunnet har trenert innføringen av avgiften som Stortinget foreslo i sommer.

– Når vi overleverer rapporten må selv regjeringen gå inn for det. Vi forventer ingen ytterligere trenering av saken, sier Haugen til NRK.

For Hitra kan det bety nærmere ni millioner ekstra skattekroner, og for Frøya 12 millioner ekstra.

Men rapporten fra Kontali analyse blir lest helt annerledes av fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Han tillater seg også å tvile på om Stortinget har forstått sin egen innstilling til regjeringen om eksportavgift på ubearbeidet laks og ørret.

– Vanskelig

– Det Stortinget har foreslått er vanskelig å innføre. De vil skille mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk. I tillegg vil de at de som går med underskudd skal slippe avgiften, sier han til NRK.



Per Sandberg er fiskeriminister. Foto: Glen Musk / ADRESSEAVISEN

I vedtaket fra i juni heter det at «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk». Og Kontali Analyse ser i sin rapport ingen problemer med å innføre den.

I sammendraget skriver de: «Etter vår vurdering vil det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller – gruppe for produksjonsavgiften slik at beregninger og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet». Men Per Sandberg mener på sin side at dette blir vanskelig.

– Å finne ut hvem som skal betale en slik avgift vil bli en stor utfordring, mener statsråden.

Neste år

Men Ole Laurits Haugen mener nå fiskeriministeren vanskelig kan trenere avgiften etter denne rapporten.

– Vi forventer at Stortingets vedtak fra i juni blir gjennomført. Vi har bedt om en rapport i forbindelse med statsbudsjettet i høst, og at avgiften blir innført fra 1. juli neste år, sier Haugen.