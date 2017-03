Han har en av Norges største flokker med Islandshester

– Dette er pensjonssparinga mi. Etter hvert skal jeg tjene penger på disse hestene.

Det sier hestebonde, Leif Karsten Haugen i Meråker. Han står sammen med en gruppe unghester som han etter hvert har tenkt å selge. Disse tar han ekstra godt vare på for at de skal være i så god form som mulig.

Det er ikke mange her i Norge som har en like stor hesteflokk som Haugen. På gården sin i Teveldalen har han 80 islandshester.

– Vi begynte med fjellridninger i 1992. I 1999 fant vi ut at vi kunne bruke fjøset til stall da det ble slutt på sauene, og så begynte vi å avle, og da blir det jo mye av det, sier Haugen til NRK.

I Meråker finnes en av Norges største flokker med Islandshester. Leif Karsten Haugen har avlet frem de fleste. Foto: Kjartan Trana / NRK

Mindre sosialt

I dag er dyrelegen på besøk på gården. En hest har fått kolikk og trenger behandling. I stallen er det også ei jente som hjelper til på gården og en hesteeier som har plassert to egne hester her gjennom vinteren.

Disse er godt selskap for Haugen. Det er ikke mange andre i Trøndelag som driver med hest slik som han gjør.

– Det er nok et problem at alle sauebøndene eller alle melkebøndene ikke treffes og møtes lenger. Det er ikke nok folk til å få til et miljø, men jeg får jo et miljø her med gjestene i hvert fall, og de som har hester her, smiler han.

Lever av hestene

Å drive en stall med 80 hester er mye arbeid, men fordi han er den enste i området som tilbyr turridning og andre aktiviteter, så kan han tjene godt på hestene sine.

– Det er ikke mange som driver med hest og turridning, for det er ikke mye penger å tjene på det, men når man blir igjen alene med det, så kommer det jo flere hit og da har vi for så vidt klart oss ganske bra, sier Haugen.

Islandshesten stammer fra tidlig vikingtid og er en av de eldste i verden. Over flere tusen år har rasen utviklet seg til å bli svært hardfør og kan klare seg i svært kaldt klima.