Hagesentre solgte ulovlige planter: – Uaktsom kunnskapsløshet

– Vi er overrasket over at vi fant de forbudte plantene. Vi hadde håpet vi ikke skulle finne dem. Og vi hadde trodd vi ikke skulle finne dem.

Mathieu Veulemans er seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet. Nylig hadde de en tilsynsrunde på hagesentre for å finne ut om noen solgte planter som ikke er tillatt i Norge.

De valgte seg 22 aktører i Trøndelag og Møre og Romsdal. Skuffelsen var stor da tre i Trøndelag hadde en eller flere forbudte plantesorter.

God tid på å lære reglene

– Som myndighet forventer vi at virksomhetene gjør seg kjent med, og etterlever, regelverket, sier Veulemans.

De tre plantene det er snakk om, er alaskakornell, høstberberis og gravbergknapp.

De to sistnevnte har vært ulovlige i Norge siden januar i år.

– Men forskriften om at disse skulle bli ulovlige i 2021 ble kjent allerede i 2016. Hagesentrene har hatt lang tid på å forberede seg, sier Veulemans.

Gravbergknapp har i fem år vært forbudt til alt annet enn bruk på tak.

Høstberberis. Foto: Brynjulv Litlere Alaskakornell. Foto: Eli Fremstad / NTNU Vitenskapsmuseet Gravbergknapp. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Derfor er plantene ulovlige

28 plantesorter er ulovlige i Norge. Årsaken er den høye risikoen de har for å spre seg og gjøre stor skade i naturen.

– De har uakseptabel risiko for spredning og skade i norsk natur. De kan rett og slett spre seg veldig mye, og utkonkurrere norske planter, forklarer Veulemans.

Miljødirektoratet har i flere år hatt tilsyn i bransjen og gitt opplæring i regelverket. De har ikke inntrykk av at aktørene som ble tatt brøt forskriften bevisst.

Vurderer å gi bøter

– Vi mener dette er kunnskapsløshet. Uaktsom kunnskapsløshet, sier Veulemans.

Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet. Foto: Kamilla Karlsholen Hauge / Miljødirektoratet

Tilsynene ble ikke varslet på forhånd, opplyser Miljødirektoratet til NRK.

De tre hagesentrene fikk umiddelbart pålegg om å destruere plantene.

– I tillegg vurderer vi å gi bøter, sier Veulemans.

Miljødirektoratet har oversikt over hvor mange slike planter som er kjøpt.

Veulemans sier det heldigvis ikke er snakk om veldig mange, men at én er én for mye.

I tillegg til at de aktuelle plantene er ulovlige å selge, er de naturligvis ulovlige å sette ut også.

Miljødirektoratet ber eventuelle kunder ta plantene opp fra jorda og destruere dem. Planene skal ikke komposteres, men brennes. Derfor må de kastes i restavfall.

– Virksomheten er den profesjonelle aktøren og må etterleve regelverket. Det er problematisk at privatpersoner får muligheten til å kjøpe ulovlige planter fra hagesentrene, sier Veulemans.

Noen erkjenner feil – andre mener direktoratet misforstår

Hageland Wormdal i Orkland er en av hagesentrene som ble tatt i kontrollen. De solgte alaskakornell.

Daglig leder Arnstein Wormdal sier plantene ble bestilt i fjor høst for levering våren 2021 – selv om forbudet skulle inntreffe i januar.

– Her har det skjedd en glipp fra både oss og leverandør. Leverandør skulle aldri ha sendt plantene til oss i vår, og vi skulle aldri ha satt dem frem. Vi synes selvsagt det er veldig leit, sier Arnstein Wormdal til NRK.

Heldigvis skal de ikke ha solgt mange før Miljødirektoratets tilsyn. Etter tilsynet ble de umiddelbart fjernet fra butikk og levert til destruksjon, forklarer Wormdal.

Hageland Levanger ble tatt for salg av alaskakornell, to sorter høstberberis og gravbergknapp uten at det var spesifisert at all bruk utenom grønne tak er ulovlig, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi solgte plantene i beste mening ut fra hvordan vi har tolket forskriften. Vil også tilføye at forskriften etter min mening er uklar på flere punkter, sier daglig leder Ola Dragset.

Nypan hagesenter utenfor Trondheim solgte alaskakornell og gravbergknapp, ifølge Miljødirektoratet. Daglig leder Ola Høeg sier alaskakornell-sorten de solgte er lovlig.

– Det er forskjell på art og sort. Jeg er ikke enig i at vi har hatt noe i butikk som ikke er lov. I mine øyne er regelverket utydelig, sier Høeg, som mener Miljødirektoratet feiltolker.

Direktoratet svarer de er sikre på sin tolkning av regelverket, og at all alaskakornell og høstberberis er ulovlig.

– Med mindre det foreligger en vitenskapelig risikovurdering som dokumenterer at det ikke er risiko for skade i naturen, påpeker seksjonsleder Veulemans.

Fortsetter med tilsyn

I tillegg til å avdekke flere ulovlige planter på hagesentrene, fant Miljødirektoratet ut at en rekke aktører informerer for dårlig om planter som er lovlige, men som likevel kan skade naturen.

Deriblant praktmarikåpe, blankmispel og junisøtmispel.

– Hagesentre er ansvarlige for å informere privatpersoner. Slik får folk vite hva de kjøper, hva risikoen er og hvordan de skal håndtere plantene for å hindre spredning, sier Veulemans.

Miljødirektoratet skal fortsette med tilsyn.

Men før de kontrollerer hagesentre i andre fylker, skal de prioritere produsenter og importører.

– Noen av hagesentrene har kjøpt planter fra norske leverandører. Disse skal følges opp først, sier Veulemans.