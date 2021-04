– Dessverre er temperaturen for høy i noen områder når det gjelder motorferdsel i utmark. Det er en del som er uenig i de lovene og reglene som i dag gjelder.

Det sier Morten Kjørstad. Han er direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Sammen med politiet har de ansvaret for å jakte personer som kjører ulovlig i fjellet med snøskuter.

OPPGITT: Morten Kjørstad er direktør i Statens naturoppsyn. Han er oppgitt over store skader på bilene de bruker i forbindelse med kontroll. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Det var i etterkant av en kontroll søndag, at patruljen oppdaget hærverket og måtte ha hjelp for å komme seg videre. Noen hadde skåret hull i dekkene på bil og henger brukt i forbindelse med kontrollen.

Saken er nå anmeldt til politiet.

Kjørstad vet ikke hvem som har ødelagt dekkene. Men han tror det er noen som vil hindre dem i å gjøre jobben.

Han er tydelig oppgitt og mener hendelsen er svært uheldig.

– Det her er jo store kostnader og skader på statens eiendom. Det betyr jo at det er våre felles skattepenger som blir brukt for å betale skaden som er gjort.

SIKRET SPOR: Politiet har markert skoavtrykk i snøen. Foreløpig er ingen mistenkt for hærverket Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Et område med mye ulovlig kjøring

Kontrollen søndag var på Ilfjellet vest for Soknedal i Midtre Gauldal. I flere år er det dokumentert ulovlig snøskuterkjøring her.

Ole Morten Sand driver med naturoppsyn for SNO. Han sier dette området er prioritert når det gjelder kontroller.

– Her er det mye ulovlig snøskuterkjøring. De har sine områder hvor de nok synes det er spesielt artig å kjøre. Det er gjerne de større snøfonnene som er de mest attraktive.

SNO vet at det i enkelte områder kan være opptil 14-15 personer som er ute og kjører samtidig. Søndag tror de det var snakk om en mindre gruppe.

– Det er vanskelig å si hvor mange som var ute denne gangen. De kan sette mye spor med sin kjøring, men vi tror det her var en gruppe på fem-seks personer, sier Sand.

Aldersgrensen for å kunne kjøre snøskuter er 16 år.

Sand understreker at det ikke bare er ungdommer som driver med den ulovlige kjøringen på Ilfjellet og Trøndelag ellers. SNO har anmeldt alt fra 16 til 50-åringer.

Kartlegger med småfly

Ved bruk av småfly kartlegger SNO de aktuelle områdene med ulovlig kjøring i Trøndelag.

Og uten flyet ville jobben vært vanskelig. Strekningen som brukes på Ilfjellet er fort en mil i luftlinje.

TYDELIGE SPOR: Fra småfly kan Statens naturoppsyn se det meste av ulovlig kjøring i fjellet Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

I tillegg mottar de tips fra hytteeiere og turgåere i fjellet. Tipsene og bildene fra lufta kombineres så med kontroller på bakken.

– Med en gang vi har en kontroll blir det kjent. Da er vi blåst! De har ulike grupper hvor informasjonen deles. De har full kontroll på hvor vi er til enhver tid, men kan det samtidig hindre ulovlig kjøring er det ok, sier Sand.

I tillegg til å verne naturen, har kontrollene også et annet formål.

– Vi klarer ikke å stanse all den ulovlige kjøringen. Så for oss er det også viktig å minne om farene ved en del av denne kjøringen. For eksempel i større fonner, som også kan være rasutsatte områder. Vi minner dem på spade og søkestang, i tilfellet uhellet skulle være ute.

Ønsker tips

Politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt bekrefter at det er oppretta sak på skadeverk og hindring av offentlig tjenestemann.

Politiet er i en innledende fase og kartlegger hva som har skjedd. De har ingen mistenkte, men ønsker gjerne tips fra publikum.

– Statens naturoppsyn har en viktig rolle, og politiet ser alvorlig på at noen forsøker å hindre deres virksomhet.