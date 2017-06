Gutter stjal brannslukker – da begynte det raskt å brenne under beina ...

Opplæringsansvarlig Terje Sundfær på Vegtrafikksentralen sier til NRK at det virket som at guttene fikk seg en skikkelig overraskelse etter at de natt til fredag stjal et brannslukningsapparat fra Grillstadtunnelen.

– Det er automatikk i at tunnelene stenges når en slukker blir fjernet. All belysning blir slått på, og ventilasjonsanlegget settes på maks styrke. Jeg tror de ble litt satt ut, det så iallfall sånn ut på overvåkningsbildene. De la på sprang, sier Sundfær.

Guttene stjal apparatet fra et sikkerhetsskap like på utsiden av tunnelmunningen.

Sunfær synes det er svært uheldig at det blir begått slike tyverier.

– Én ting er at apparatet forsvinner, men viktigst: Sikkerheten for trafikantene svekkes, sier han.

– Det skjer ikke ofte, men med jevne mellomrom opplever vi at brannslukkere blir fjernet, uten at det skal være noen grunn for det. Det er uheldig, sier Sundfær.

– Livsfarlig

Det var Vegtrafikksentralen som selv varslet politiet om tyveriet natt til fredag.

Operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt betegner slike tyverier som både dumme og livsfarlige.

– Dette går på brannberedskapen. Tenk hvis det begynner å brenne i tunnelen – da er det livsfarlig og meget kritisk hvis det ikke er brannslukningsapparat tilgjengelig. Å stjele et slikt apparat bare fordi det er mulig å gjøre det, er fryktelig dumt, fortsetter operasjonslederen.

Politiet rykket ut. Etter kort tid fant de brannslukningsapparatet, men de greide ikke å få tak i tyvene.

– De ble nok redde, de la på sprang og kastet fra seg apparatet, sier Engen.