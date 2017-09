– En som har tilknytning til skolen fant guttene i området Fremo leir, så de har vært på langtur. Hvordan de har gått dit, vet vi ikke, sier Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

– Vi fikk flere tips om at de to guttene var observert etter at media fortalte om forsvinningen, og de ble funnet kort etter.

Leteaksjon

Politiet var på stedet med hunder og to politipatruljer, men guttene ble altså funnet knapt to timer etter at de ble meldt savnet.

– Guttene lekte i et skogområde ved skolen, og kom ikke inn etter friminuttet. Skolen varslet politiet cirka kl. 11.15, og en leteaksjon ble satt igang. Både skolens ledelse, lærere og foreldre var med i letingen, sier Trond Volden.

Men nå er hele aksjonen avblåst og de to kameratene, som går i første klasse ved Flå skole, funnet i god behold.