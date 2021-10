Ulykken skjedde på McDonald's på Tiller i Trondheim mandag kveld. En tung takkonstruksjon falt ned og over fem personer.

Tre ble fraktet til St. Olavs hospital – de er nå utskrevet. To fikk helsetilsyn på stedet. Tre av de fem er mindreårige.

Vil avhøre de involverte

Tirsdag formiddag ble det kjent at et overvåkningskamera på stedet viser en person som henger i takkonstruksjonen i forkant av ulykken.

– Det er snakk om en mindreårig gutt som henger i takkonstruksjonen like før den løsner, sier etterforskningsleder Josten Fagerli til NRK.

Gutten er en av de skadde, men ikke en av de som ble sendt til sykehus.

– Vi kommer til å avhøre de involverte og andre vitner etterhvert, sier Fagerli.

Politiet foretar kriminaltekniske undersøkelser på tirsdag.

Trolig ikke straffbar handling

– Vi kan bekrefte at en person henger i takplata, og at det er utløsende for at den faller ned, sier påtaleansvarlig Anniken Larsen til NRK.

Politiet skal likevel undersøke om det er noe i konstruksjonen eller i takfestet som gjør at konstruksjonen faller ned så raskt.

Hun sier det foreløpig ikke er grunnlag for å si at det har skjedd noe straffbart.

– Det er ikke grunnlag i denne saken for å gå noe videre mot de mindreårige. Men alt er foreløpig på undersøkelsesstadiet.

Larsen sier politiet ikke vil få tatt avhør med de fem som var involvert i ulykken før tidligst i morgen.

McDonald's vil gå gjennom alle restauranter

McDonald's Norge vil ikke uttale seg om årsaken til ulykken så lenge den er under etterforskning.

– Vi kan ikke begynne våre egne undersøkelser før vi har fått klarsignal fra politiet, sier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad til NRK.

STENGT: Hele gjesteområdet i restauranten holdes stengt inntil årsaken til ulykken er klar og resten av taket er sikret. McDonald's Norge sier de åpner for drive-thru i samråd med politiet. Foto: Bertil Lernæs

Hun sier de ikke har andre restauranter med tilsvarende takkonstruksjoner i Norge, men at de går gjennom dekorelementer i alle sine restauranter for å vurdere risikoen for liknende hendelser.

McDonald's bekrefter at de har kontakt med entreprenøren som sto for ombygginga av bygget på Tiller i 2019.