Norske bønder prøver å knekke søtpotet-koden

Gustav Myraune har lyktes med sin første avling av den populære tropiske grønnsaken – i Trøndelag. Etter måneder med stor spenning, har bonden fra Frosta denne uka gravd opp bunt etter bunt med søtpotet.

– Kona sa at jeg ikke fikk røre dem ennå, men jeg klarte ikke dy meg, sier Myraune, som ikke ble mindre entusiastisk da han fikk se de store knollene.

Han har ikke hørt om noen som har klart det så langt nord tidligere.

600 prosent økning på fem år

De siste fem årene har etterspørselen etter søtpotet hatt en enorm økning i Norge. Men de du henter i grønnsakhylla er uten unntak importert fra land som USA og Sør-Amerika.

I fjor importerte vi 4330 tonn søtpotet – en økning på 600 prosent siden 2012.

Økningen har inspirert Myraune til å dyrke søtpotet. Utfordringen? At grønnsaken er svært varmekrevende. Bonden har bevis på at de ikke hadde klart det uten hjelpemidler.

– Vi plantet dem på svart risplast under to lag med fiberduk for å ta vare på varmen, sier Myraune, som tror den hete sommeren også har hjulpet stort.

Plantene han sådde uten risplast og fiberduk, ble det ikke mat av.

Hanne Askestad Myraune, Gustav Myraune og Eskil Røsand fikk gode resultater både med hvit og oransje søtpotet på første forsøk. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vestfold-bønder klarte det etter fire år

På Nøtterøy har bøndene fra Bjertnæs og Hoel forsøkt å lykkes med søtpotet i fire år.

– Det har vært krevende å få dette til, og det er fortsatt mye vi må finne ut når det gjelder blant annet sortvalg, vanning, gjødsling og dyrkningsteknikk. I år gikk det bedre enn tidligere. Noen knoller er store som brød, men de fleste er som knyttnever eller mindre, sier Åsmund Bjertnæs.

Bøndene har høstet 10 tonn søtpotet i år. Planen er å selge dem til et utvalg matbutikker i Oslo og Vestfold.

– Vi skal prøve å dyrke søtpotet også neste år, men avventer med å øke produksjonen til vi har funnet flere svar, sier Bjertnæs.

Søtpoteten fra Myraunet gård vil selges i matkasser til kunder i Trøndelag. I tillegg skal bønder i Vestfold selge søtpotet til butikker for første gang i år.

Må konkurrere med utenlandsk søtpotet

Import av søtpotet er tollfritt i Norge fordi rotgrønnsaken ikke har vært dyrket her til lands. Selv om norske bønder begynner med søtpotetproduksjon, vil tollreglene ikke endres.

Seksjonssjef Harald Moksnes Weie i Landbruksdirektoratet, tror det er marked for norsk søtpotet både her hjemme og i utlandet.

– Det har vi flere eksempler på fra tidligere, deriblant brokkoli. Den konkurrerer med importvarer på for eksempel frisket og kvalitet, sier Weie.

Slik er det også med squash, paprika og gresskar, i tillegg til agurk og tomat i vintersesongen.