Gunde Svan ringte Northug for å gi støtte

– Gunde tok selv kontakt. Vi har pratet flere ganger i vår, sier John Northug til den svenske avisa Expressen.

Gunde Svan har fire gullmedaljer, én sølvmedalje og én bronsemedalje i OL. Fra 2007 til 2009 var han landslagssjef for Sveriges langrennslandslag.

Nå har han ringt Petter Northug flere ganger, for å oppmuntre han til å fortsette som skiløper i verdensklasse.

– Det eneste jeg kan si er at Gunde bryr seg. At han vil at Petter skal fortsette som skiløper. Gunde syns Petter fremdeles har mye ugjort, sier far til Petter, John Northug til Expressen.

Høyt verdsatt av Petter

Petter Northug ble ikke tatt ut til Tour de Ski, og ble heller ikke vurdert som i god nok form til å delta i OL i Pyeongchang.

Det til tross for at han har vunnet 13 VM-gull, to OL-gull samt Tour de Ski senest i 2015.

Petter Northug lekte med konkurrentene og gikk sidelengs over målstreken da han ledet Norge inn til gull på mennenes stafett i ski-VM i 2011. Til svenskers irritasjon. Foto: NRK

Tida med vrakinga fra de store rennene er betegnet som en tøff periode for Petter Northug. Ingen vet om han planlegger å komme tilbake som skiløper. Men Gunde Svan har ifølge avisa gjort hva han kan for å oppmuntre Petter Northug til det.

– Petter verdsetter kontakten høyt. Han ble veldig glad over at Gunde bryr seg, sier John Northug til Expressen, som også spør om Petter har fått noen tips fra Gunde.

– Først og fremst forstår Gunde den situasjonen som Petter befinner seg i akkurat nå. Forstår hvordan tankene går. Hva som kreves for å fortsette. Gunde har jo så utrolig mye erfaring, sier John Northug til avisa.

Foruten OL-medaljene tok Svan sju gull, tre sølv og én bronse i VM på ski. I løpet av 1980-tallet vant han verdenscupen sammenlagt fem ganger.

Glemt gammel konflikt

I 2015 uttalte Gunde Svan til svensk presse at utøvere som Petter Northug ødelegger for kommende skigenerasjoner. Dette begrunnet han med at Northug for eksempel utnyttet de andre løperne ved å gå bakerst i feltet og slik sett hadde dårlig skimoral. Dette ligger ikke i veien for kontakten mellom de to nå.

John Northug vil ikke avsløre for pressen mer om hva som skjer videre med kontakten mellom Northug og Svan. Eller om det blir et møte mellom de to.

– Vi får se, men det hadde vært veldig interessant å få til et møte. Finner Petter motivasjonen tror jeg han har lyst til å kjøre en sesong til og vise at han fremdeles kan gå riktig fort på ski, sier John Northug til Expressen.