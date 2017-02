Gudmundur Thorarinsson til IFK Norrköping

Det ble i dag klart at Gudmundur Thorarinsson går fra RBK til IFK Norrköping. Rosenborg ble enige om overgangen til den svenske klubben i ettermiddag.

24-åringen ble hentet til Rosenborg i fjor fra danske Nordsjælland, for å styrke bredden i RBKs midtbaneledd.

Han spilte totalt 30 kamper for Rosenborg og scoret to mål, nå fortsetter han karrieren i Sverige.

– Jeg har sett mye av IFK og liker måten de spiller fotball på. Jeg var her med Rosenborg under Champions League i fjor og atmosfæren fra fansen og publikum var veldig bra. Fra alt jeg har hørt så blir dette kjempebra og jeg tror virkelig jeg kommer til å trives her, sier Gudmundur Thórarinsson til IFK Norrköping.

Han har signert en treårskontrakt med den svenske klubben.