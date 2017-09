– Det hadde tatt fyr i pallekarmene med grønnsaker jeg hadde stående ute på verandaen. Jorda kan tydeligvis være selvantennelig, sier hun.

Det var naboer som mandag formiddag oppdaget røyk og flammer på husveggen hennes.

Guro Fenne. Foto: privat

– De ringte brannvesenet som kom raskt til stedet. Ambulansepersonell var også raskt på pletten, de knuste et vindu og fikk ut hunden som var hjemme, forteller Fenne.

– Det kunne gått riktig galt. Det var ikke mange minuttene om og gjøre, så takk og pris for at vi har brannvesen i Selbu. Hadde de måttet kjøre fra Stjørdal, hadde vi trolig ikke hatt hus i dag, sier hun.

– Surrealistisk

Fenne var på jobb da hun fikk telefon fra politiet om at det brant hjemme hos henne.

– Jeg fikk helt sjokk, det var en surrealistisk opplevelse. Det er slike ting man ikke tror vil skje med en selv. Jeg kastet meg i bilen og kjørte hjem. Det ble heldigvis en lykkelig slutt, brannvesenet kom raskt i gang med slukking, og det ble bare begrensede brannskader. Torsdag kommer det håndverkere for å rive veggen, sier hun.

Slik så husveggen ut etter brannen. Foto: Privat

– Jeg hadde ingen aning om at grønnsakjorda kunne være selvantennelig, men ifølge brannmannskapet er det ikke uvanlig at slikt skjer. De hadde vært borti flere liknende tilfeller. Jeg kommer iallfall til å legge prosjektet med dyrking av egne grønnsaker på is, sier Fenne, som la ut denne statusen på Facebook mandag kveld:

«Må bare si tusen takk til dere snarrådige mennesker som ringte 110, Selbu brannvesen og andre som var raskt på pletten i dag! Takket være dere har vi fortsatt hus, heim og bikkje! Til dere med pallekarmer med blomster og grønnsaker på verandaen, jorda kan faktisk gå varm og selvantenne! Det har vi lært i dag. Vi slapp med skrekken, og er evig takknemlige for det».

Kjemiprofessor: – Ikke umulig

Martin Ystnes er professor i uorganisk kjemi på NTNU. Han greier ikke å se noen konkret grunn til hvorfor det plutselig skal begynne å brenne i en grønnsakskasse, men han utelukker heller ikke at det kan skje.

– Jeg greier å tenke meg at det kan være mulig at det tok fyr, men det blir bare spekulasjoner fra min side. Kompostering kan i utgangspunktet bli varmt, og det jeg kan si, er at det er mange stoffer som er veldig brannfarlige bare de er delt opp i fint nok pulver. Sukker kan for eksempel bli eksplosivt bare det blir finfordelt nok, sier Ystnes.