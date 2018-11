Grisebønder får tilbud om 16.000 kroner per purke om de legger ned driften. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner, skriver Nationen.

– Vi har ventet på at det skal komme på plass en ordning. Det er bra at vi kan få tatt ut produksjonskapasitet, og bidra til at markedet kommer i balanse, sier grisebonde Tor Henrik Jule til NRK.

Tonnevis av svinekjøtt på lager

Akkurat nå ligger over 5.000 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og prognosene viser at overproduksjonen neste år kan bli på nye 5.700 tonn.

Jule er tillitsvalgt i samvirkeforetaket Norsvin, og er glad for at grisebøndene nå får tilbud om «sluttpakker», slik at overproduksjonen kan tas ned relativt kjapt.

– For meg er det ikke aktuelt å legge ned driften, men dette tilbudet er mer rettet mot dem som uansett er på vei ut av næringen, sier Jule.

– Kjenner på lommeboka

Rogaland er det fylket i Norge med størst svineproduksjon, med over 30 prosent av den totale produksjonen. De siste årene har alt flere grisebønder gitt seg.

– Det har skjedd en del i bransjen de siste 20 årene, med store investeringer og ombygginger. Så det er nok noen som kjenner på lommeboka at det er ekstra tøft, som kanskje nå velger å legge ned, sier leder for Norsvin Rogaland, Per Inge Egeland, til NRK.

GLAD FOR ORDNINGEN: Grisebonde Tor Henrik Jule fra Sparbu i Trøndelag. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bøndene betaler selv utkjøpsordningen

Utkjøpsordningen, som er frivillig, skal gjelde inntil 4.000 purker, som er litt over åtte prosent av alle purker her i landet.

Ordningen skal finansieres med omsetningsavgift, som blir betalt av bøndene. Ordningen koster 64 millioner kroner.

– Produksjonen er for høy både i år og neste år. Produksjonen må ned for å unngå å få for mye på lager. Det er et samlet Omsetningsråd som har vurdert at dette er nødvendig, sier leder i Omsetningsrådet, Bjørg Tørresdal, til Nationen.

– Vi kan ikke bruke energi på å produsere noe vi ikke trenger.

Vil ikke ha færre bønder

– Vi produserer mer enn det vi både selger og spiser. Det gir en dårlig økonomi for grisebonden. Derfor er det bra at omsetningsrådet kommer med tiltak for å redusere overproduksjonen, sier Audhild Slapgård i Bondelaget til NRK.

Men tanken på at bøndene nå får betalt for å slutte, liker hun dårlig.

– Vi ønsker jo at det skal være mange bønder i Norge. Men det er ingen tvil om at dette må til, slik situasjonen er i dag, sier Slapgård.