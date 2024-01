Grethe Aasved går av som St. Olav-leder

Styret ved St Olavs Hosptial har vedtatt å lyse ut stillingen som administrerende direktør. Grunnen er at nåværende direktør Grethe Aasved har informert styret om at hun går av med pensjon ved utgangen av 2024. Stillingen blir utlyst umiddelbart.

– Mitt lederskap har, i en meget kompleks styringsstruktur, vært preget av to samfunnsoppdrag som har vært krevende å forene; mitt ansvar for pasientsikkerheten, noe som inkluderer ansattes arbeidsforhold, og oppdraget om å innføre Helseplattformen. Det har vært svært utfordrende å stå i denne situasjonen over tid, sier Aasved i en pressemelding.