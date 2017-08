Gravide advares om for lavt jodinntak

Ifølge en Norstat-undersøkelse uført på oppdrag fra Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no), opplyser nærmere 600.000 nordmenn at de får i seg for lite jod, skriver Aftenposten. Spesielt gjelder det unge kvinner, og Melk.no frykter dermed at halvparten av gravide får for lite jod.

– Lavt jodinntak viser seg å være utbredt og det finnes ikke en enkel løsning for å sikre optimalt jodinntak verken for gravide eller i befolkningen for øvrig, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI), Anne Lise Brantsæter.

I en studie fra FHI ser man at lavt inntak jod hos gravide kan henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år gammelt.

– Funnene peker dermed på at det er viktig for gravide å ha tilstrekkelig jodinntak før de blir gravide og at jodtilskudd i svangerskapet ikke kan kompensere for et lavt jodinntak før graviditet, forklarer Brantsæter til avisen.

Meieriprodukter og saltvannsfisk er de beste jodkildene, fordi kyr får jod i fôret.