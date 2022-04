Vi vet at mange gravide blir ekstra fysen på utvalgte matvarer i løpet av svangerskapet.

Preferansene er mange og varierte.

Et eksempel er den amerikanske artisten Beyoncé: Da hun var gravid med sin eldste datter, skal hun ha hatt dilla på ketsjup. I et intervju fortalte musikkikonet at tomatsausen ble brukt til det aller meste – både på iskrem og som dipp til bananen.

Men hva bunner dette heller merkelige behovet i?

Noen mener det kan komme av at kroppen mangler enkelte næringsstoffer. Andre tror det kan ha med at smak- og luktesansen endrer seg under et svangerskap.

Men skal vi tro spanske forskere, så finnes det kanskje en helt annen forklaring.

Nederst i saken kan du dele dine erfaringer: Hva hadde du/partner dilla på?

Mennesker og mus

I en ny studie, utført på mus, har de klart å lokalisere den delen av hjernen som ser ut til å styre det spesielle suget som mange opplever.

De har funnet at visse nerveceller rett og slett endrer seg under graviditet.

– Det er mange myter rundt fenomenet, men de nevrale mekanismene som forårsaker dette suget er lite kjent, sier March Claret i en pressemelding. Hun er forsker på studien og ansatt ved universitetet i Barcelona.

I likhet med mennesker, har også mus et utvidet behov for søtsaker i løpet av et svangerskap.

Ut fra analysene kunne forskerne se at hjernen til musene endret seg som følge av dette behovet. De så forandring i de nevrale kretsene som blant annet styrer belønningssystemet.

De så også at områder i hjernen som er knyttet til smak, endret seg.

En av de matvarene man ofte hører at gravide kvinner foretrekker er sylteagurk, såkalte ​​​pickles​​​​​​​. Foto: Pixabay

Høyere nivå av dopamin

I hjernen vår har vi noe som heter den mesolimbiske banen. Dette er en krets som er avhengig av dopamin. Dopamin er et signalstoff som er viktig for blant annet belønning- og motivasjonssystemet.

Det kan også styre avhengighet.

I den nye studien fant forskerne et høyere dopaminnivå i hjernen på gravide mus. De så også økt aktivitet fra dopaminreseptoren kalt D2R.

– Funnet tyder på at graviditet fører til en omorganisering av disse hjernekretsene. Nervecellene endrer seg, sier nevrobiolog Roberta Haddad-Tóvolli.

Selv om studien er utført på mus, mener forskerne at det kan være mulig at det samme skjer i hjernen vår.

Les også: Norske forskere med viktig funn: Har lett etter svar i snart hundre år

Glad for mer kunnskap

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Hun synes de nye funnene er interessante.

– Det er absolutt spennende. «Cravings» er noe mange kjenner seg igjen i, i alle fall de som er eller har vært gravide, og da er det fint med mer kunnskap, sier hun til NRK.

Mogstad synes det er viktig å få bedre svar på fenomenet, og mener at de nye resultatene viser at man må ta det på alvor.

– Jeg tror kunnskap om dette vil gi både større forståelse for at det faktisk er noe som kalles cravings, og at det er noe vi må forholde oss til. Da kan man gi mor og barn best mulige rammevilkår.

Kari Løvendahl Mogstad jobber blant annet som fastlege i Trondheim. Foto: Cathrine Dillner Hagen

Kan påvirke barnets helse

Når ei kvinne er gravid, skjer det en rekke endringer i kroppen. Både fysiologiske og atferdsmessige. Disse endringene skjer for at kroppen på best mulig måte skal skape et godt utgangspunkt for det ufødte barnet.

Men et ukontrollert matsug, som kommer og går, kan være ei stor utfordring.

For ofte kommer dette suget i form av mat med et høyt innhold av sukker og kalorier, skriver forskerne av den nye studien.

Et usunt inntak kan føre til at den gravide går kraftig opp i vekt, noe som igjen kan påvirke babyens helse i negativ retning.

Etter at musene i dyreforsøket hadde født, studerte forskerne også museungene. Her skal de ha identifisert ulike problemer blant avkommet. Disse var knyttet til fedme, angst og spiseforstyrrelser.

Les også: 90 eksperter står sammen: Advarer gravide mot bruk av paracetamol

Bør trå varsomt

Man vet at overvekt og fedme er et alvorlig problem mange gravide sliter med.

Men fastlegen fra Trondheim mener likevel man bør trå varsomt slik at presset på vordende mødre ikke blir større enn nødvendig.

Hun sier mange er flinke til å fokusere på et sunt og godt kosthold allerede før et planlagt svangerskap.

– Det er viktig at vi ikke lesser på kvinnene enda mer dårlig samvittighet og ting de «bør» være flinke til. Svangerskapet skal være en tid for å ha det godt, og ikke bare gå rundt å bekymre seg. Det er heller ikke bra for barnet i magen.

Likevel presiserer hun at overvekt er et stort problem, og at det generelt er viktig å gjøre det man kan for å forhindre det.