– Raset går videre i retning Leksvik. Der bor det mye folk og det er mye bebyggelse. Det er alvorlig, det er et stort ras som har gått, seier Espen Singstad i brannvesenet til NRK.

Raset har gått ved Leksvikvegen og brannmannskap på stedet melder at det fremdeles raser.

Politi og brann er i ferd med og evakuere bebyggelse i nærheten. De ber folk om å evakuere til et sikkert område.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at folk er tatt av raset.

Satt inne i gravemaskina

Nils Magnus Hjellup driver entreprenørfirmaet som jobbet på stedet da raset gikk. En av hans ansatte var inne i ei gravemaskin, men rakk å komme seg ut før raset tok maskina.

– Det begynte bare å sige, men nå ringer politiet meg, jeg må ta den, sier Hjellup.

– Vi må organisere mye her. Det er et ras som er en kilometer langt langs strandlinja. Raset har skjedd nede i sjøen for det meste, og så har det spist seg litt opp på land.

Brannvesenet er ved rasstedet i Leksvik. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Dramatisk

Foreløpig er situasjonen uoversiktlig for nødetatene.

– Vi vet ikke så mye mer enn at det er noen hus og hytter ved sjøen som kan stå i fare for skredet, forteller Singstad.

– Det er ganske dramatisk med et såpass stort ras som etter hvert går i retning mye bebyggelse.

Geologer på vei

To geologer er på vei til stedet.

– Vi har enheter på plassen og vi venter på geolog, forteller Singstad.

Et Sea King redningshelikopter er ventet til rasstedet rundt klokka 12.40 for å hjelpe politiet med å få oversikt over området.

– Jeg så Sea King-helikopteret komme forbi nå. Vi bor helt nede ved sjøen, så det er litt lenger inn i bygda. Det er sikkert en kilometer, halvannen kilometer herfra, sier Anders Grande, som bor i Lekvsik.

Saken blir oppdatert