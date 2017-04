Det er en merkelig, rar og tung stemning som ligger over byen. I frokostsalen på hotellet er det ingen som snakker om noe annet. Folk sitter og oppdaterer seg på mobilene sine og leser siste nytt, forteller radiosjef i NRK P3 og MP3, Bjørn Tore Grøtte.

– Det som kanskje har gjort sterkest inntrykk så langt i dag er at når man står på toppen av Drottninggatan og ser nedover, så ser man fortsatt pledd som ligger i gata. Pledd etter folk som har blitt meid ned av denne lastebilen, sier Grøtte.

Det er mye politi i gatene og Drottninggatan i Stockholm er fortsatt stengt. Foto: Elin Fosshaug Olsø

Mange legger ned blomster

Folk strømmer til de stedene mot Drottninggatan hvor det er mulig å komme til for å legge ned blomster. Hele gata er fortsatt avstengt med politisperringer. På Hötorget, som grenser til Drottninggatan er handelen i gang igjen.

Mange velger å handle roser på Hötorget dagen etter terrorangrepet i Stockholm. Foto: Elin Fosshaug Olsø

– Det er først og fremst blomsterbutikkene som har lange køer. Det er ekstremt mange stockholmere som er på plass for å kjøpe blomster og legge ned ved de ulike stedene hvor lastebilen kjørte i går.

Flere politibiler har fått festet blomster under viskerne. Også politifolk legger ned blomster, forteller Grøtte. Foto: Elin Fosshaug Olsø

Massive sikkerhetstiltak

Grøtte bor opprinnelig i Trondheim og er på ferie i Stockholm. Han satt på en kafe i nabogata til Drottninggatan da terroren rammet Sverige. Hotellet hans, som ligger 200 meter fra Åhléns, ble stengt.

– Ingen kom inn og ingen kom ut. En av de sterkeste scenene var at det var en far som stod på utsiden og hans barn stod på innsiden. Barnet gråt fordi han ikke fikk komme til sin far og faren gråt fordi han ikke fikk komme til sitt barn.

Sent fredag kveld åpnet hotellet igjen. Da hadde senterledelsen ved Åhléns brukt det som hovedkvarter etter evakueringen.

– Også sent i går kveld var det folk som satt i resepsjonen med pledd rundt seg og var tydelig rystet.

– Å se hvor fortvilet ungene var gjorde sterkest inntrykk

Svensk politi kjørte gatelangs i Stockholm i går og ba folk forlate sentrum, men kollektivtrafikken var stanset og det var mye fortvilelse.

– Det som kanskje har gjort sterkest inntrykk, bortsett fra det ekstremt tragiske, er å se usikkerheten og redselen til ungene rundt omkring. De klamret seg til hendene til foreldrene sine og skrek. Og de skjønte jo ikke hva som hadde skjedd, bare at det var noe farlig på gang.

– Lørdagen i Stockholm nå er åpenbart helt annerledes enn alle hadde tenkt. Det ser ut som folk prøver å ta lørdagen tilbake.