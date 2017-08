Golfklubb brukte døde kråker som fugleskremsel

– Jeg spilte en runde golf med en kollega. Ved ett av hullene hang to kråker i et stativ, forteller Jostein Guldahl til NRK.

Han likte ikke synet som møtte ham sist fredag på Sommersetra golfbane i Trondheim.

Det var adressa.no som først omtalte saken.

– Litt brutalt

Trondheimeren forsto at noen hadde hengt opp kråkene for å skremme bort andre kråker, men likte ikke det han så:

– Jeg synes det er en litt brutal måte å skremme bort kråkene på, sier Guldahl.

Da han kom for å spille golf igjen mandagen etter, var kråkene borte.

Golfklubben: – Alt på det rene

Daglig leder Harald Helland i Trondheim golfklubb sier til NRK at det var drevne jegere som anbefalte dem å henge opp døde kråker for å få bukt med problemet rundt kråker som hakker opp banen i jakten på larver.

– Vi sjekket både med Trondheim kommune og politiet for å forsikre oss at vi ikke gjorde noe ulovlig. Kråkene hang der i helga i rundt et døgn før de ble tatt ned igjen. Om det hjalp eller ikke, er vi usikre på, sier han.

Helland sier videre at han beklager hvis folk ble støtt av synet av de døde kråkene.

– Vi har ikke fått noen reaksjoner fra golfspillerne, men det er selvsagt beklagelig dersom noen syntes det var ekkelt, sier han.

– Kråkene ble hengt opp ved greenen hvor de gjør mest skade. Det er ikke naturlig for vanlig folk å ferdes der, så det er nok stort sett bare spillere som har sett dem, sier Helland.

Viltpatruljen: – Merkelig

– Dette har jeg ikke hørt om at noen har gjort før. Det høres merkelig ut. Det er tydelig at det er mange kreative sjeler rundt omkring, sier Tore Strand i Viltpatruljen i Trondheim kommune om kråkene.

Selv tror han ikke at tiltaket kunne ha virket særlig godt.

– Det er snarere slik at hvis kråkene lukter døde fugler, kan de trekke til stedet enn at de blir avskrekket, forklarer Strand.