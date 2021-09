Godfotens far og trenerlegenden fyller 80 år i dag

Nils Arne Eggen er Rosenborgs største profil gjennom tidene.

Han kom til RBK fra Orkdal som spiller i 1960 og vant NM-gull samme år.

Det ble også seriegull for RBK i 1967 og 1969, samt ett for Vålerenga i 1965.

CUPMESTER: 19 år gammel ble Nils Arne Eggen cupmester med Rosenborg på Ullevål stadion i 1960. I sin første sesong i RBK-drakta. Foto: NTB-arkiv / SCANPIX

Men det er først og fremst som trener Nils Arne Eggen har satt spor etter seg på Lerkendal og i norsk fotball.

Fra 1971 til 2010 vant han hele 14 seriegull med Rosenborg som trener.

– Når du blir 80 år, har du levd et langt og godt liv. Jeg har ikke merket så mye forskjell fra da jeg var 79 i går, men å ha passert en milepæl er ålreit.

Det forteller jubilanten som vanligvis ikke pleier å feire bursdagene sine.

Selv om det er mange år siden Nils Arne Eggen hadde en formell rolle i Rosenborg, følger han stadig godt med gamleklubben sin.

Viktig del av livet

– Alle snakker om hvor mye jeg har gjort for Rosenborg, men jeg er veldig opptatt av hva Rosenborg har gjort for meg. Jeg har møtt veldig mange flinke, dyktige og gode mennesker underveis. Både spillere og ledere. Så det ble en viktig del av livet mitt, og det er jeg glad for, sier Eggen.

Bent Skammelsrud spilte i 12 sesonger for Rosenborg under Nils Arne Eggens ledelse. Og han har bare godord å si om sin gamle trener på 80-årsdagens hans.

– Han gjorde jo underverker med en gjeng middelmådige spillere.

Midtbanegeneralen fortsetter:

– Han utviklet hver og en av oss både personlig og ute på banen. Det gjorde at vi fikk oppleve det vi gjorde sammen. Vi trodde jo at vi kunne vinne Champions League, ler Skammelsrud.

STORHETSTIDA: Bent Skammelsrud og Nils Arne Eggen opplevde Rosenborgs storhetstid sammen. Her fra avslutningskampen i 2002. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Godfoten

Nils Arne Eggen har alltid jobbet etter godfot-teorien.

Dyrk det som er bra – ikke bruke mye energi på det du ikke er god til.

– Jeg kom til RBK som 25-åring og hadde alltid fått kritikk fordi jeg ikke var så god med høyrefoten min. Men Nils var kun opptatt av det du var god til. Og det gjør noe med mennesker når du fokuserer på det du er flink til, sier Skammelsrud.

Vil forvalte arven videre

Rosenborg vil også benytte seg av Nils Arne Eggens kunnskaper om fotball i framtida.

Klubben har i sommer gjennomført tre lengre opptak med ham. Dette har resultert seks-åtte episoder og dypdykk i ulike tema, skriver RBK på sin hjemmeside.

– Dette er arven etter Nils Arne som i utgangspunktet var tiltenkt kun til internt bruk. Men vi ønsker selvfølgelig at alle rosenborgere skal få ta del i serien, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug til RBK.no.