God jul Trøndelag!

Selv om julehøytiden står overfor oss, så skal NRK Trøndelag sørge for å holde deg oppdatert på det som skjer gjennom hele jula.

Men hvordan har du tenkt å feire jula?

Det har allerede blitt tagga mange fine bilder med emneknaggen #nrktrøndelag på Instagram.

Vi vil gjerne se hva du holder på med i jula. Vi blir glade om du tagger bildene dine på Instagram med #nrktrøndelag eller sender dem inn til oss på trondelag@nrk.no

Ved å merke et bilde med #nrktrøndelag godkjenner du at NRK kan publisere bildet i enhver redaksjonell sammenheng på TV og nett og står inne for at de som er avbildet har godkjent bruken.

Alle bildene som godkjennes kan du finne i vårt store fotoalbum.

Her kan du se noen av bildene som allerede er blitt delt med oss:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.