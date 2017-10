Glisne tribuner venter Nysæter

Simen Nysæter fra Namsos signerte proffkontrakt med Cecilia Brækhus i mai i år, og proffdebuterte i Bergen foran 15.000 tilskuere i juni. Nå venter 26-åringens andre proffkamp i Sandefjord mot tyske Phillip Thiele, men interessen blant tilskuerne er laber.

ANDRE KAMP: Dette blir 26-åringen fra Namsos sin andre kamp som proffbokser. Her fra boksekampen i Oslo Spektrum, da Nysæter fortsatt var amatørbokser. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi burde fått en større arena

Kun en firedel av de 6000 billettene er foreløpig solgt. Ifølge Brækhus-motstander Mikaela Laurén, er plasseringen av boksestevnet årsaken.

MISFORNØYD: Svenske Mikaela Laurén (til høyre) mener kampen skulle blitt bokset på en større arena. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Selvsagt skulle kampen gått i Oslo. Det ville vært lettere å få folk (på tribunene) og vi hadde fått en større arena. Det ville vært lettere å lokke svensker hit. Kampen burde gått i Oslo, ikke i en fjord ingen har hørt om, sier svensken, som skal utfordre Brækhus i kampen om VM-beltene til NTB.

Brækhus frir til fansen

GLIS(SENT): Boksekampen mellom Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén har foreløpig ikke blitt det trekkplasteret arrangørene hadde håpet. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Cecilia Brækhus har vunnet kamper både i Oslo og Bergen, men nå står Melsomvik i Sandefjord på programmet. Bergenseren tror heller plasseringen av stevnet vil ha tydelige fordeler for bokserne og publikum.

– Det er en helt magisk arena. Den er så vakker og intim. Uansett hvor du sitter, får du ringsidefølelse. Jeg håper mange vil oppleve det live, sier den norske boksedronningen.

– Fryktelig dyrt

Billettprisene er i overkant av 1000 kroner per billett, og det får svenske Laurén til å reagere.

– Du må gjøre litt ekstra for å trekke folk, spesielt siden arenaen ligger et stykke fra Oslo. Jeg tror heller man burde gå ned i pris for å selge mange billetter, avslutter Lauren.