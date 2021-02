Severin hadde englevakt på glatta: – Jeg føler jeg har fått livet i gave

– Jeg tenkte at her må jeg bare komme meg vekk fra alt som er vei. Jeg sprang det jeg klarte og tok salto over autovernet og ned en skråning. Mens jeg var i lufta, så smalt det bak meg. Det var veldig nært.

Dagen ble ikke akkurat som planlagt for fiskehandler Severin Hovde fra Sunnmøre.

Ute på veien med frysebilen stappfull av fisk, fikk han seg heller en opplevelse han aldri kommer til å glemme.

I store deler av Trøndelag har det blitt meldt om såpeglatte veier lørdag. Både personbiler, politibiler, busser, og til og med strøbilen har slitt med å komme seg fram.

Likevel tok Hovde sjansen på å kjøre E14 fra Meråker og ned mot Stjørdal.

– Nå går det skikkelig ille

– Da jeg kom ned til Gudå, ble det plutselig veldig glatt, forteller Hovde.

Strøbilen hadde ikke rukket å komme så langt ennå, og fiskehandleren gjorde det eneste han anså fornuftig.

– Jeg fikk stoppet bilen, og det var på med håndbrekk og nødblink med en gang.

Hovde parkerte frysebilen i grøfta, rett bak to andre semitrailere som hadde gjort det samme.

– Den ene stod helt på skeiva, og begge stod bom fast.

Hovde hoppet ut av bilen, for å unngå å sitte i førerhuset om noen andre skulle smelle inn i ham.

Da han var ved autovernet på motsatt side av veien, kom det en tankbil rundt svingen.

– Jeg vinket alt jeg kunne for å prøve å stoppe ham, og han bremset det han klarte, men farten ble ikke mindre, forteller Hovde.

– Jeg skjønte at nå går det skikkelig ille.

I KLEM: Tankbilen smalt god inn i både frysebilen og en annen semitrailer som stod parkert langs E14 på Gudå. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Reddet av piggsko

Først smalt tankbilen inn i Hovdes bil, som ble dreid 180 grader i sammenstøtet.

Så ble tankbilen kastet mot autovernet – akkurat der fiskehandleren stod. Med nød og neppe klarte han å hoppe over autovernet før det smalt.

Ifølge sjåføren i tankbilen var Hovde bare en halvmeter unna å bli smadret.

– Det er snakk om langt under et sekund før jeg hadde blitt meid ned, sier fiskehandleren.

Han priser seg lykkelig over at han hadde på seg piggsko, slik at han faktisk klarte å løpe og ta sats på glatta.

– Hadde jeg ikke hatt på meg piggsko i dag, så hadde jeg ikke stått her nå.

ENGLEVAKT: Severin Hovde var veldig nær å bli meid ned av tankbilen som kom seilende. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ikke kjangs

Tankbilen endte tilbake på den andre siden av veien, hvor den ble liggende i klem med både frysebilen og en annen semitrailer.

Ifølge utrykningsleder i Værnesregionen brann- og redningsetat, Håvard Nicolausson, hadde bilene som kjørte fra Meråker mot Stjørdal i formiddag, ikke kjangs.

Til og med ambulansen som kom til stedet, skled sidelengs etter at den hadde stoppet, forteller han.

– Det var helt vanvittige forhold som kom veldig overraskende på alle bilførerne.

KASTET RUNDT: Frysebilen til Severin Hovde stod med snuta andre veien før sammenstøtet med tankbilen. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Flere kilometer med kø

E14 ble stengt etter sammenstøtet. Bilene hopet seg opp i flere kilometer med kø mens brannmannskapene arbeidet med å rydde lastebilene av veien – og ikke minst med å redde fisken i frysebilen som hadde blitt endevendt.

De skaffet en frysebil til låns, og Hovde er allerede klar for å dra ut på veien igjen, slik han har gjort i 30 år.

Hele opplevelsen har satt en støkk i fiskehandleren, men mest av alt er han bare sjeleglad for at verken han eller noen av de andre sjåførene ble skadet i sammenstøtet.

– Jeg føler nesten jeg har fått livet i gave i dag.