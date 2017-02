Glatte veier i Trøndelag: – Ikke vært så glatt på 20 år

– Vi har fått mange meldinger om at det er veldig glatt på vegene på Fosen. Det er underkjølt regn som skaper problemer, men vi har alt mannskap ute for å strø, men det tar litt tid å rekke over alt, sier Roger Dalsaune, ved Vegtrafikksentralen.

Ola Børsting kjørte fra Stadsbygd til Ørlandet i morges. Ifølge Børsting har det ikke vært så glatt på vegen på nesten 20 år.

– De har strødd, men det er fremdeles glatt. Det regner oppå grusen og så fryser det. Jeg har tenkt å ringe hjem til kona og si at hun må bli hjemme i dag fordi det er så glatt, sier Børsting.

– Griseglatt

Også i Steinkjer skaper glatta en del problemer for bilistene. Heidi Bye fra har i morgentimene kjørt fra Kjerknesvågen på Innerøya til Steinkjer. Hun forteller at trafikken på E6 inn mot Steinkjer har vært saktegående.

– På firefeltsvegen inn mot Steinkjer kjørte bilene i 50 kilometer i timen, og ingen turte å kjøre forbi heller. Det er griseglatt rett og slett, sier Bye til NRK.

Flere utforkjøringer

Også i Levanger er vegene glatte. En bil kjørte torsdag morgen av vegen på E6.

– Foreløpig har vi ikke hatt noen alvorlige ulykker. En bil har kjørt i grøfta ved Heirkrysset i Levanger, men det er ingen personskader. Og så har det vært en utforkjøring på E6 ved Fleskhus på Verdal, sier operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Erlend Kvakland.

Dårlig sikt

Politiet bekrefter at det er glatte veger som har ført til utforkjøringene, og at det er underkjølt regn som gjør at det ligger et tynt lag med is på asfalten.

– Det er kaldt og så har det regnet, og det gjør at det også kan være problemer med sikten, sier Kvakland.