Teknologikonsernet Norbit tar over og starter en ny bedrift.

– Jeg ser veldig positivt på dette, sier konserntillitsvalgt i Norservice, Magnar Folgerø.

– Vi ga jo mer eller mindre opp helt til Norbit kom inn i bildet.

Viktig bedrift

I dag er det 20 ansatte i Kabelpartner. En liten bedrift, men en stor og viktig del av Norservice. De er en av norges største som skal kvalifisere folk til det ordinære arbeidsliv.

– Det at Kabelpartner forsvinner, betyr noe for størrelsen i vår aktivitet, men det viktigste er å beholde arbeidsplassene, og her mener jeg Norbit er en god løsning, sier administrerende direktør i Norservice, Arne Øvereng.

– De tar nesten halvparten av de ansatte med seg, og det er vi i tillitsmannsapparatet stolt over, sier Folgerø.

– Trenger kompetansen

Per J. Weisethaunet, presenterer de nye lokalene for konserntillitsvalgt i Norservice, Magnar Folgerø og Administrerende direktør i Norservice, Arne Øvereng Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Teknologikonsernet Norbit med utviklingsavdeling og hovedkontor på Lade i Trondheim, fabrikker i Selbu og Røros og datterselskap i ni land, tar altså over virksomheten. De etablerer Norbit kabelpartner i ledige lokaler i tett ved der de er i dag.

– Det kom en henvendelse fra Norservice til oss om vi kunne være interessert i å se på en videreføring av Kabelpartner, sier konsernleder i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet.

– Kabelpartner har vært en viktig leverandør til mange av Norbitselskapene.

Vil gjøre det lønnsomt

– Vi er opptatt av industri. Teknologihovedstaden Trondheim trenger kompetanse på industri, derfor gikk vi inn i dette, sier Weisethaunet.

Han regner med at virksomheten Norbit driver og de kontaktene og salgsapparatet som de råder over skal være gunstig for produksjonen av spesialtilpassede kabelprodukter.

– Dette skal vi få til lønnsom butikk ut av, sier Weisethaunet.

Ikke plass til alle, ennå

Men alle 20 ansatte i Kabelpartner får ikke være med.

– Det blir en reduksjon når vi bygger opp den nye bedriften. men forhåpentligvis blir det et behov for å øke på igjen, sier Weidsethaunet.

Den nye bedriften skal være i gang fra 1. mars.