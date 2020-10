Giske om Bøhlers Ap-exit: – Forberedt på at han kom til å forlate oss

– Jeg har aldri vurdert å stemme på et annet parti eller å skifte parti siden min første valgkamp, som var i 1983, sier Trond Giske.

Fortsatt Ap-politiker

I sommer ble det kjent at trønderen trekker seg som stortings- og fylkeslederkandidat etter varslingssaker i Trøndelag Arbeiderparti.

I ettertid har det kommet frem at 6 av 10 velgere i hjemfylket mener det var riktig av Trond Giske å trekke seg fra toppverv i Arbeiderpartiet.

53-åringen har likevel ikke vurdert å gjøre et partiskifte.

– Jeg skal fortsette å slåss for det partiet som jeg har vært med i, i så mange år. Jeg tror vi kan gjenreise oss, men vi må være rause, inkluderende og et trivelig sted å være på – da får vi med oss folket. Og der har vi nok forbedringspotensial.

BOKBAD: I forbindelse med sin nye bok, besøker Jan Bøhler Trondheim for et bokbad sammen med eks-kollega Trond Giske. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Mener overgang lå i kortene

En annen partikollega det har stormet rundt denne høsten, er Jan Bøhler. For snaue to uker siden meldte den tidligere Arbeiderparti-veteranen overgang til Senterpartiet.

Kritikken har haglet rundt Oslo-politikeren, som har blitt kalt den største svikeren i politikken.

Giske støtter Bøhlers valg og sier partiet må akseptere at politikere velger å forlate dem.

– Mange er skuffet over at han går til et annet parti, og det er jeg også. Lojaliteten til partiet vårt er viktig, men den skal først og fremst være blant velgerne og sakene våre, sier han og legger til:

– Jeg var overrasket da han som er en skikkelig Oslo-politiker gikk til Senterpartiet. Men jeg var forberedt på at han kom til å forlate oss. Han har åpenbart vært i konflikter med folk i sitt eget fylkesparti.

OVERGANG: På en pressekonferanse ble Jan Bøhler presentert som Sps førstekandidat i Oslo. Partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsket Bøhler velkommen. Foto: Berit Roald / NTB

Bokbad i Trondheim

Mandag kveld møtes de til bokbad i Trondheim. Eks-kollegene skal prate om Bøhlers nye bok, som blant annet tar for seg spørsmål om æresvold, gjengsituasjonen i Oslo og sosial undertrykking av kvinner.

– Vi må ikke snakke så mye om spillet og alt det som kanskje oftest kommer på toppen av mediedagsordene, men heller snakke om sakene. Han tar opp noen viktige spørsmål og om han mener det er et rent Oslo-fenomen eller om det finnes flere steder i Norge også.