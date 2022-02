Girl In Red: – Jeg har veldig identitetskrise

Artist Marie Ulven, bedre kjent som Girl In Red, har over 1 milliard avspillinger på Spotify, fans over hele verden, 2,3 millioner følgere på Instagram og er nominert til hele sju spellemannspriser.

For mange er hun selve definisjonen på suksess.

Og kommende uke legger hun ut på en lang og innholdsrik turné. Hun blir borte helt til sommeren. Et av høydepunktene blir å stå på scenen på Coachella i USA – festivalen som regnes for å være blant verdens viktigste.

– Jeg hører; «jævlig fett at du skal dra på turné»! Og jeg tenker; jeg kommer til å kollapse, møte veggen, og er dritstressa for det, sier Girl In Red.

Men mest av alt, er hun sjalu.

Sjalu på hverdagslivet

– Jeg har etablert meg så mye i Oslo nå, blitt så lykkelig og glad i det livet her, at jeg tror jeg blir veldig sjalu på det livet jeg ikke får levd, sier Ulven, som fylte 23 forrige uke.

Hun kaller det en type fomo, men sier følelsen glir mer over i sjalusi.

– Jeg er mer sjalu på livet jeg ikke får vært med på, fordi jeg føler jeg reiser fra det livet. Jeg føler at turnélivet ikke er sunt i det hele tatt. Å ligge stille hele dagen, for så at mange tusen skriker deg i ansiktet og adrenalin fra herfra til helvete i to timer.

Vil hun egentlig ha denne livsstilen? Dette spørsmålet stiller hun seg nå.

– Vil jeg det? Jeg lurer på det. Jeg har veldig identitetskrise.

På besøk i podkasten God bedring, søker hun råd både hos psykolog Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi.

170 reisedøgn

– Jeg trenger å høre noen kloke ord, sier Ulven.

Psykolog Kjøs tror et av problemene hennes er at hun ikke føler nok eierskap til turneen hun skal ut på.

Den følelsen bekrefter Ulven, som nå har et helt team rundt seg som organiserer kalenderen og booker inn konserter. Det er lagt opp til rundt 170 reisedøgn i år.

– Det høres litt ut som det fyker litt over hodet på deg nå, selv om det er ditt på et vis. Man kan orke de utroligste og mest slitsomme ting hvis du eier det selv, sier psykologen.

Selv om de aller færreste unge voksne har en livsstil som Girl In Red, er lege Kaveh Rashidi sikker på at følelsen hun kjenner på langt fra er unik.

Birolle i eget liv

– At man blir en birolle i sitt eget liv, at man ikke er hovedkarakteren lenger, forklarer han.

Samtidig påpeker han at det ikke nødvendigvis er så usunt å ha det sånn.

– Det blir en dannelsesreise, sier Rashidi.

Han synes det hadde vært et større faresignal om Ulven, en 23-åring med 170 reisedøgn foran seg, hadde følt på full kontroll over livet.

Girl In Red har lagt inn noen høydepunkter i løpet av turneen sånn at hun skal ha noe å se frem til, og som kanskje kan hjelpe henne vekk fra sjalusien over å gå glipp av hverdagen.

– Jeg har sagt at dama mi skal fly inn på første klasse inn til San Francisco for å se meg spille. Da blir jeg glad!