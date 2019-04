Gir ut ny låt – ett år etter at låtskriveren døde

Den heter «La det gro», og var allerede klar i fjor. For studio var bestilt, og D.D.E. skulle spille inn den nye sangen rett etter påske i fjor:

– Men så døde jo Frode påskeaften, og det hele ble skrinlagt. Vi syntes det ble for vanskelig å gå i gang med dette da det skjedde, sier vokalist Bjarne Brøndbo til NRK.

Under innspillinga av låta «La det gro» har sønnen til Frode Viken, Daniel, tatt farens plass. Du trenger javascript for å se video. Under innspillinga av låta «La det gro» har sønnen til Frode Viken, Daniel, tatt farens plass.

Gir ut to låter

Men nå har alstå D.D.E. igjen vært i studio og spilt inn nytt materiale. Sangene «La det gro» og «Tatt a tå å tatt a te tu» som begge er skrevet av Frode Viken.

Frode Viken var låtskriver i D.D.E., og døde påskeaften 2018. Foto: Hans H. Bjørstad

– Det gikk nesten ett år før vi bestemte oss for å ta tak i dette igjen, og nå har vi altså fått bearbeidet disse to sangene. Nå er de ferdige, og vi slipper først «La det gro», og litt senere kommer «Tatt a tå å tatt a te tu», forteller Brøndbo.

«La det gro» er en sang som vekker flere følelser, ett år etter at Viken døde, med både våren, livet og håpet i seg. Frodes sønn Daniel Viken har tatt farens plass i D.D.E., og synes det har vært sterkt å spille inn akkurat denne sangen.

D.D.E. samlet ved Vinsjan på kaia i Namsos like før låta «La det gro» skal slippes. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Kjemperart

– Det er jo kjemperart, men fint at det ble så bra og at folk nå får høre dette. Sangen har jo også en underfundig og fin tekst som setter ting litt i perspektiv. Så det blir flere doble bunner i ordene, mener Daniel Viken.



Frode Vikens arvtaker mener bandet vil leve videre, og at faren hadde ønsket det sånn.

– Ja, D.D.E. klarer seg nok. Jeg tror også han hadde ønsket at bandet skulle fortsette, til tross for omstendighetene. Men nå er det jo ingen som skriver sanger lenger, og det blir jo en utfordring. For han laget jo alle de andre, sier sønnen til låtskriveren i bandet.

Frode Viken (til høyre) og resten av D.D.E. ble utover 1990-tallet et av Norges aller mest populære liveband. Foto: Kjartan Trana / NRK

Det finnes et lydopptak av Frode Viken som synger sangen «La det gro» for bandet, slik han presenterte alle sine låter når han var fornøyd. På opptaket kan vi høre at stemmen både er rusten og sliten etter sykdom og operasjoner.

– Det er slik vi alltid fikk presentert låtene av Frode, med både gitar og sang. Så hang vi oss på og lærte oss melodien fra bunnen av, til det ble en D.D.E.-låt med den fargen og fingeravtrykket som de har, forklarer Bjarne Brøndbo.

Han synes likevel det er vemodig å høre akkurat denne låta og den slitne stemmen til Viken.

Vakker falsett

– Frode hadde den vakreste falsettstemmen, og når du hører på «E6» eller «Det umulige e mulig» så er det han som synger de lyseste stemmene. Det var nok tøft for oss at han mistet stemmen, men langt verre for han å høre at instrumentet som han hadde ble borte. Ja, det var ganske tøft, sier vokalisten i Namsos-bandet med ei tåre i øyekroken.



D.D.E. vil altså leve videre, med Daniel Viken som fast medlem. For de øvrige bandmedlemmene føles det veldig greit at gitaristen har tatt den plassen han nå har gjort.

– Jeg tror både publikum og fans også synes det er greit, avslutter Bjarne Brøndbo.