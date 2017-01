Gir dispensasjon for alpinanlegg i Bymarka

Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet som sørget for flertallet for dispensasjonen til Gråkallen vinterpark. Det melder Adresseavisen.

Lang strid

Bystyret har tidligere sagt ja til planene om å etablere vinterparken, men striden om de såkalte rekkefølgekravene har vært til behandling flere ganger.

I den første reguleringsplanen la bystyret inn et krav om at Fjellseterveien som går mellom Ferista og Skistua, måtte utredes med gang og sykkelvei før alpinanlegget kunne åpne.

Vinterparken søkte om dispensasjon fra dette vedtaket i september. Vinterparken fikk da dispensasjon, men vedtaket ble påklaget av Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette førte til at saken igjen ble behandlet i bystyret i november. Denne gangen ble dispensasjonen opphevet.

Vil ha omkamp

Geirmund Lykke (KrF) varsler omkamp om vedtaket. Foto: Morten Andersen / NRK

Torsdag ble saken behandlet på nytt i bystyret. Denne gangen med en begrunnelse for hvorfor det er riktig å gi dispensasjon.

Geirmund Lykke fra KrF har lenge kjempet mot vinterparken i Bymarka. Han mener vedtaket og dispensasjon er brudd på loven og vil sende vedtaket til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.

– For dem som vil opp i marka uten å bruke ski er Fjellseterveien eneste mulighet. Det var ikke den opprinnelige planen om å etablere en sykkelpark i marka som var årsaken til at et enstemmig bystyre gikk inn for dette rekkefølgekravet. Det handlet om at alpinanlegget måtte vente til Fjellseterveien var god nok til å øke trafikken opp til området, sier Lykke til Adresseavisen.

