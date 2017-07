Gaup gir publikum ekte kullseiling på teaterscenen

"Den siste viking" settes opp i et samspill mellom profesjonelle skuespillere og amatører. Her er noen av årets skuespillere. Fra venstre: Stig Henrik Hoff («Elezeus»), Even Vandbakk («Arnt Aasan»), Kristoffer Sagmo Aalberg («Kristaver Myran»), Stein Åge Nesdal («Henrik Rabben»), Pål Andre Hasselvold («Kaneles»).

Foto: Erik Jakobsen