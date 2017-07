Gått seg fast i fjellskråning

Dei to tyske turistane som gjekk seg vill er no lokalisert av politiet. Tyskarane har gått seg delvis fast i ei fjellskråning ved Drivdalen på Dovrefjell, og Røde Kors er på veg for å hjelpe dei ned att. Operasjonsleiar ved Sør-Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, fortel at det ikkje er noko dramatisk, men at det skal vere litt kaldt.