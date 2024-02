Gåte-artist røpet hemmelig åpningsnummer på direkteradio

Det var under et direkteintervju med NRK Ukeslutt at Gåte-medlem Magnus Børmark sa det han ikke skulle si. På spørsmål om det skjedde mye spennende i MGP-kulissene, svarte han følgende: – Nå har jeg nettopp hilst på Carola i gangen her da. Neeei, det har jeg ikke, roper han. Det var tvillingsøstera.

For det skulle egentlig være hemmelig at Carola har åpningsnummeret i den norske Grand Prix-finalen i Trondheim i kveld.

– Det var bare gøy at Gåte røpet vår lille Carola-hemmelighet. Egentlig hadde vi gjort et forsøk på å skjule henne for alle, men der lyktes vi åpenbart ikke helt. Vi hadde til og med plassert Carola på et annet hotell enn de andre artistene for å unngå at de skulle møtes, sier Mads Tørklep, som er prosjektleder for MGP.