Gasslekkasje i Trondheim er stengt av

Nødetatene rykket ut til en gasslekkasje fra en lastebil på Hallset i Trondheim.

– Befolkningen bes om å holde seg innendørs med dører og vinduer lukket til situasjonen er avklart, skrev politiet på Twitter.

11.40 opplyste 110-sentralen til NRK at kjemikaliedykkere fra brannvesenet har stengt av gassen, og området er derfor klarert.



Lekkasjen stammet fra en kommunal søppelbil som går på biogass.

Alarmoperatør ved 110-sentralen, Gunnar Sundli, forteller til Adresseavisen at lastebilen kjørte over et kumlokk. Kumlokket skal ha hoppet opp og slått hull i gasstanken.