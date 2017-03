Gårdeier nekter å betale mulkt for manglende brannsikring

– Vi opplever at den mulkten som ble gitt, er ute av proposjoner, sier Jostein Grosås.

Grosås er advokat for selskapene som eier tre hus i Dronningens gate og Vaterlandsveita i Trondheim.

Klienten hans vil ikke betale en halv million kroner i tvangsmulkter, som han har fått etter at en tiltaksplan fra brannvesenet ikke ble fulgt opp. Summen har samlet seg opp siden 2014, tusen kroner i mulkt per dag.

Krevde oppgradering for tolv år siden

Trehusene er mer enn 170 år gamle, og inneholder både butikker og leiligheter. Allerede i 2005 krevde brannvesenet at trehusene måtte oppgraderes, blant annet med direktevarslingsanlegg ved brann.

Anna-Karin Hermansen i Trøndelag brann- og redningstjeneste forteller at brann kan spre seg raskere i gamle bygninger. Foto: Kari Sørbø / NRK

Leder i forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Anna-Karin Hermansen, forteller at det skal mye til for å gi dagsmulkt og at en brann i så gamle bygninger vil spre seg raskere enn i nyere.

– De eldre husene som er oppført for over hundre år siden har ofte dårligere konstruksjoner enn nyere bygninger. Vegger, etasjeskiller, dører og så videre er svakere, sier Hermansen.

– Omfattende pålegg

Grosås har klaget tvangsmulkten til justisdepartementet, da han mener klienten hans ikke har økonomi til å betale en halv million kroner.

– Det er et ganske omfattende pålegg som pålegges mindre gårdeiere, og det er ikke bare å ordne dette over natten, verken teknisk eller økonomisk, sier Grosås.

– Noen vil vel si at det ikke er over natten når det er snakk om tolv år?

– Det var vel da dialogen begynte, men det har skjedd mye i denne prosessen, uten at jeg kan gå innpå det her, sier Grosås.

Av klagen til departementet går det frem at huseieren hadde et dødsfall i nær familie samtidig med påleggene fra brannvesenet kom i 2014, ni år etter at saken startet.

Kan havne i retten

Avdelingsdirektør for Brann og redning i DSB, Hans Kristian Madsen. Foto: Henriette Magnussen / DSB

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), Hans Kristian Madsen, påpeker at huseieren allerede i 2005 var kjent med oppgraderingsbehovet for brannsikkerhet.

– Generelt sett er det slik at jo lengre tid det går fra behovet er kjent til utbedring foretas, jo mer alvorlig blir saken, sier Madsen.

– Hva skal til for å slippe å betale tvangsmulkt?

– Det skal kun skje unntaksvis. Der er loven veldig klar. Eieren har et ansvar for brannsikkerhet. ​

Direktevarslingsanlegget er nå på plass i de aktuelle bygningene, og brannvesenet har stoppet dagsmulktene. Det er justisdepartementet som nå skal avgjøre om huseieren skal betale. Sier departementet ja, kan saken havne i retten.

– Det er meget aktuelt å få brakt dette for domstolen og få prøvd rimeligheten av denne tvangsmulkten, sier advokat Grosås.