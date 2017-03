Gårdbruker risikerer millionbot

Ved en gjennomgang av produksjonsårene fra 2009 til 2012, mener Fylkesmannen at en eier og daglig leder i flere fjærfevirksomheter i Sør-Trøndelag har drevet fjærfeproduksjon i tilnærmet industriell skala, skriver Adresseavisen.

Ti ganger

I 2009 mener Fylkesmannen at gårdbrukeren har hatt fjærfeproduksjon nesten ti ganger større enn tillatt. De neste tre årene skal han ha hatt produksjon fire til seks ganger konsesjonsgrensa for fjærfe.

Fylkesmannen har varslet eieren om en mulig bot, såkalt standardisert erstatning, på rett over sju millioner kroner.

Det kommer i tillegg til et krav han allerede har fått fra staten for del en i samme sak. Den boten er ferdigbehandlet av forvaltningen etter endelig vedtak i Landbruksdirektoratet i oktober i fjor.

Gårdbrukeren bestrider grunnlaget for statens erstatningskrav i begge sakene. Ifølge hans advokat vil det om kort tid bli tatt ut søksmål mot staten i del en. I del to mener han påstandene fra fylkesmannen er basert på feilaktig grunnlag.

– Ikke grunnlag

Advokaten sier gårdbrukeren vil redegjøre for at det ikke er grunnlag for det varslede kravet.

Fylkesmannen mener gårdsbrukerne har hatt et nettverk av ulike produksjonssteder. Ved å gå gjennom store mengder dokumenter mener Fylkesmannen det er samme person som har betalt for og stått bak produksjonen.